Filme 'Super Gêmeos' é cancelado pela HBO Max

Filme "Super Gêmeos" teve a produção interrompida pela HBO Max (foto: Reprodução)

O filme "Super Gêmeos" estava em produção e seria lançado pela HBO Max, mas teve a elaboração interrompida. Segundo a Variety, os super-heróis da DC criados por Hanna-Barbera passam por um período inseguro sobre suas aparições nas telas.





A notícia veio poucos meses após anunciarem que KJ Apa e Isabel May fariam parte do elenco. A princípio, a ideia era de que a produção fosse destinada ao streaming, com roteiro e direção de Adam Sztykiel e Adão Negro.





Não foi divulgado pela produtora uma razão para o projeto ser cancelado. Mas ainda segundo a Variety, a interrupção veio após a fusão da Warner Bros e da Discovery. O chefe da Discovery, David Zaslav, divulgou que cortaria aproximadamente US$ 3 bilhões em custos na empresa. O filme "Super Gêmeos" tinha um gasto estimado de US$ 75 milhões.





O filme seguiria os irmãos alienígenas Jayna e Zan, que ativam seus superpoderes de transformação ao tocarem nas mãos um do outro e gritarem: "Super Gêmeos, ativar". Entretanto, Jayna pode se transformar em qualquer animal, Zan se transforma em água. Os gêmeos fizeram sua estreia em Os super amigos, de 1973. Em seguida, foram levados para as páginas da DC e já apareceram em diversas produções baseadas na biblioteca da editora, como "Jovens Titãs em Ação", "The Flash" e "Smallville".