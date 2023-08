677

Andrea Bocelli retorna a BH, 12 anos depois de se apresentar na cidade Suzanne Cordeiro/AFP





O retorno de Andrea Bocelli ao Brasil foi anunciado no início do ano para apresentação única em São Paulo, em maio de 2024, no Allianz Parque. Após o sucesso das vendas, com diversos setores esgotados, o tenor anuncia nova apresentação no país em 17 de maio de 2024, no Mineirão, 12 anos depois de seu último concerto em Belo Horizonte.





Em sua apresentação em BH, Bocelli será acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados. No final de 2022, o artista lançou o álbum “A family christmas”, com canções religiosas e natalinas, ao lado de seus dois filhos, Matteo e Virginia, além de três novas produções de ópera – “Lucia di Lammermoor”, “La forza del destino” e “Otello”.

Em 16 de julho, Bocelli apresentou concerto no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, em homenagem às famílias que perderam entes queridos durante a pandemia de COVID-19. Informações sobre a turnê brasileira em www.andreabocellibrasil.com.br.