Rihanna e Taylor Swift lideram lista de mulheres mais ricas da música

677

No ranking das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, as cantoras Rihanna e Taylor Swift são destaque (foto: Jamie McCarthy / Robyn BECK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) A revista Forbes publicou, na última quinta-feira, 1º, o ranking das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, destacando as cantoras Rihanna e Taylor Swift no campo da música.





Por outro lado, Taylor Swift surpreendeu ao subir da 48ª para a 34ª posição no ranking geral, com um acréscimo de 170 milhões de dólares (R$ 840 milhões) no seu patrimônio, atualmente avaliado em 740 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões). A revista atribui esse crescimento às vendas da turnê The Eras, que chegará ao Brasil em novembro, e ao lançamento do álbum Midnight em outubro de 2022.





Além de Rihanna e Taylor Swift, outras cantoras renomadas como Madonna, Beyoncé e Celine Dion também figuram na lista das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. A Forbes divulga periodicamente esse ranking, que evidencia a presença de mulheres talentosas e bem-sucedidas no universo da música e outras áreas.