Taylor Swift bate recorde na Billboard 200 e pode receber bilhões em turnê

Taylor Swift na 'The Eras Tour', nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Instagram) A cantora Taylor Swift é um fenômeno mundial e a quebra de recordes já não é mais novidade em sua carreira. Desta vez, ela se tornou a primeira artista viva a ter 7 discos no Top 40 da Billboard 200, a maior parada de álbuns dos Estados Unidos. Vale lembrar que ela está com a turnê “The Eras Tour”, que revive toda sua trajetória através de “eras”, ou de cada projeto musical já lançado.









Desde o dia 1° de abril, no Top 40 da parada Billboard 200, Swift detém os seguintes títulos:





#3 Midnights;

#13 Lover;

#14 Folklore;

#19 1989;

#22 Red (Taylor’s Version);

#26 Reputation

#31 Evermore;





Taylor também ocupa as posições 52ª, com “Fearless (Taylor's Version)”, e 69ª, com “Speak Now”.





The Eras Tour

Desde o dia 17 de março, Taylor tem rodado os Estados Unidos com a “The Eras Tour”. Somente em seu país de origem, foram marcadas 52 datas até o momento. Ela vai fazer apresentações até 9 de agosto.

Apesar de não ter confirmado datas em outros países, os olhos dos fãs do mundo inteiro estão voltados para esta turnê. Isso porque Taylor passeia por toda sua discografia, ou seja, 10 álbuns de estúdio: Taylor Swift (2006); Fearless (2008); Speak Now (2010); Red (2012); 1989 (2014); Reputation (2017); Lover (2019); Folklore (2020); Evermore (2020); Midnights (2022).

A cantora leva para os shows 44 músicas apresentadas em uma mega estrutura com várias pirotecnias, trocas de figurinos, dançarinos, e muito mais!





Vale ressaltar que, para esta turnê, a artista deve arrecadar cerca de US$ 1,5 bilhão, ou seja, mais de R$ 7,6 bilhões, de acordo com a Forbes.





Agora, a expectativa é de quando a cantora anunciará as datas internacionais da turnê. De acordo com o "Daily Mail", a loirinha deve divulgar shows na América Latina ainda este mês, em abril. A mídia brasileira especula que as apresentações serão entre setembro e outubro deste ano.