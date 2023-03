Taylor Swift lança quatro músicas em homenagem à nova turnê mundial

Taylor Swift na 'THe Eras Tour' (foto: Reprodução/Instagram)

Taylor Swift lançou quatro músicas na madrugada de sexta-feira (17/3) para homenagear sua nova turnê mundial, The Eras Tour, que começou no mesmo dia, em Glendale (Arizona).

Entre os lançamentos estão faixas conhecidas: Eyes open, Safe & sound e If this was a movie. Elas fazem parte do empreendimento de regravação da cantora, que perdeu os direitos autorais de seus seis primeiros álbuns.

A música inédita se chama All of the girls you loved before e foi considerada para o álbum Lover, de 2019. A canção vazou em fevereiro deste ano para se tornar viral no TikTok e atender aos pedidos dos fãs para seu lançamento oficial.

É a única das quatro faixas que não carrega a etiqueta Taylor’s version porque foi gravada após Taylor trocar a gravadora Big Machine pela Republic Records, então não foi necessária uma regravação.

Segundo a revista Variety, o lançamento das faixas inclui dois cortes da trilha sonora de Jogos vorazes que nunca apareceram em um álbum de Swift. Safe & sound, lançada em dezembro de 2011, e Eyes open, lançada em março de 2012, foram apresentadas em Jogos vorazes: músicas do Distrito 12.