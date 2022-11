Taylor Swift, sozinha, bate recorde e domina o top 10 Billboard

Taylor Swift diz que contou, no álbum "Midnights", "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida" (foto: Terry Wyatt/Getty/AFP) "10 de 10 da Hot 100??? Em meu 10º álbum??? Estou em completo caos" Taylor Swift, cantora e compositora









Taylor Swift fez história nesta segunda-feira (31/10) ao se tornar a primeira artista da história a conquistar simultaneamente todos os 10 primeiros lugares da parada musical dos Estados Unidos, após o lançamento do álbum “Midnights”.









É a primeira vez nos 64 anos de história da lista que um único artista conquistou todo o top 10, informou a Billboard.

O último artista que chegou perto disso foi Drake, que conquistou nove posições em setembro de 2021.





“10 de 10 da Hot 100??? Em meu 10º álbum??? Estou em completo caos”, tuitou Swift, com um aceno para a dedicação dos fãs em procurar pistas escondidas em seu conteúdo, incluindo títulos, números e datas.





Swift lançou o aguardado “Midnights” em 21 de outubro. Ela também estreou no topo da parada de álbuns da Billboard com a maior semana de lançamento desde “25”, da cantora Adele, em 2015.

Spotify travado

O lançamento do décimo disco de Taylor Swift travou o Spotify por algumas horas. Mesmo assim, “Midnights” estabeleceu o recorde do álbum mais ouvido em um dia, de acordo com a plataforma de streaming musical.





As 13 canções do álbum contam “a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida”, disse Swift. Juntas, elas “formam um quadro completo das intensidades dessa hora misteriosa e louca”, completou.





O último lançamento de Taylor marca o retorno da artista ao pop e relembra alguns de seus sucessos anteriores depois de dois álbuns pandêmicos, “Folklore” e “Evermore”, voltados para o folk.





O novo trabalho surge depois de a artista, de 32 anos, registrar sucesso retumbante ao cumprir a promessa de regravar seus primeiros seis álbuns, para que ela possa controlar os próprios direitos autorais.





Até agora, ela lançou duas regravações: “Fearless” e “Red”, ambos com “Taylor's version” (versão da Taylor) no nome.





Ainda faltam quatro álbuns, depois de ela ter sido autorizada contratualmente a iniciar o processo em novembro de 2020.

Aborto

A americana costuma usar alegrias e dores de sua vida pessoal como inspiração para canções. Com isso, fãs especularam o que teria motivado a letra de “Bigger than the whole sky”, uma das mais emocionantes de seu novo álbum.





Nas redes sociais, o possível aborto espontâneo que a cantora teria sofrido sem tornar público foi apontado como gatilho para a faixa do disco “Midnights”.





Taylor descreve uma perda e muita tristeza, mas sem detalhes. Mesmo assim, os fãs criaram várias teorias logo depois do lançamento do disco.





“'Bigger than the whole sky' bate forte quando você já sofreu um aborto. Devo ter chorado muitas vezes ouvindo isso”, postou uma internauta.





“Taylor Swift escreveu 'Bigger than the whole sky' sobre um aborto espontâneo. Por quê?”, questionou outra.





Houve até alerta para as fãs que já passaram por essa experiência feito por um usuário do Twitter. “Atenção às minhas colegas mães de aborto: 'Bigger than the whole sky' do novo álbum de Taylor Swift (faixa bônus) é difícil, e sugiro ouvir com alguns lenços se você ainda estiver vulnerável.”





A cantora namora o ator Joe Alwyn desde 2016, mas os dois sempre mantiveram a relação distante dos holofotes. Em junho, houve boatos de que eles estariam noivos.

. Álbum de Taylor Swift

. Versões com 13 e 20 faixas

. Disponível nas plataformas digitais