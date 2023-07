677

Bárbara Handler segurando uma boneca Barbie Alamy

Bárbara Handler, apelidada carinhosamente como Barbie pelos pais Elliot Handler e Ruth Handler, era uma menina que, como todas as outras na década de 1950, gostava de brincar de bonecas. Sua mãe, co-fundadora da Mattel, empresa de brinquedos, observou que a filha adorava trocar as roupas de suas bonecas, mas que ela encontrava dificuldades já que as bonecas da época não tinham essa função como a principal.

Depois de alguns anos observando os momentos de diversão da filha, a empreendedora decidiu criar uma nova ainda inexistente no mercado: que possuísse traços de adolescente e adulta e que pudesse ter roupinhas fáceis para trocar. Em 1959 Bárbara já era adolescente, mas sua mãe desejou inovar e lançar a boneca Barbie. O brinquedo que se tornaria um fenômeno mesmo depois de várias gerações foi, na realidade, teve inspiração dentro da própria casa de Ruth.





A boneca Barbie tornou-se um ícone da cultura pop, um símbolo de moda e uma das bonecas mais populares do mundo, revolucionando a indústria de brinquedos. A febre da boneca não foi passageira e até os dias de hoje movimenta vários setores da economia mundial. A prova mais recente disto, é a super produção do primeiro live-action da Barbie, que estreia na próxima quinta-feira (20/7), estrelado pela atriz Margot Robbie.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.