A Barbie mais cara do mundo foi leiloada por R$ 1,4 milhão Canturi

O icônico brinquedo Barbie tem capturado a atenção do público graças ao lançamento do filme homônimo, que será estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling sob a direção de Greta Gerwig. Previsto para chegar nos cinemas brasileiros em 20 de julho, o filme tem alimentado o interesse pelo brinquedo, cujo valor varia enormemente entre diferentes versões.



Enquanto algumas Barbies podem ser adquiridas por algumas centenas de reais, edições especiais alcançaram valores de dezenas e até centenas de milhares de reais.

A versão mais cara da boneca, desenhada pelo renomado joalheiro australiano Stefano Canturi, foi leiloada em Nova York, EUA, em 2010, por um valor equivalente a R$ 1,4 milhão. Canturi, conhecido por suas criações para celebridades como Nicole Kidman, Oprah Winfrey e Kylie Minogue, foi contratado pela Mattel, fabricante da Barbie, para promover a linha Barbie Basics na Austrália.

A boneca criada por Canturi, adornada com um vestido preto e um colar de diamante rosa de um quilate, cercado por três quilates de diamantes brancos, foi vendida em um leilão cujos rendimentos foram destinados à pesquisa do câncer de mama.



A primeira Barbie, lançada em 1959, é também uma das mais valorizadas. Enquanto réplicas desta boneca são vendidas online, a original é considerada rara. Uma das primeiras Barbies, com alguns danos, foi leiloada por mais de 2,8 mil libras esterlinas em 2006 na casa de leilões britânica Christie's. Se a Barbie deste período estiver em perfeitas condições, seu valor pode chegar a mais de US$ 25 mil (R$ 122 mil).

Em 2014, uma colaboração com o designer Karl Lagerfeld resultou em uma Barbie avaliada em US$ 8 mil (R$ 39 mil reais, na cotação atual). Em 1999, a joalheria De Beers comemorou o 40º aniversário da Barbie com uma edição especial, vendida por US$ 85 mil (R$ 415 mil na cotação atual).