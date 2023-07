'Barbie': novo clipe levanta suspeitas de que filme é um musical

677

Um novo clipe de ‘Barbie’ foi divulgado na noite dessa segunda-feira (10/7) e fez as redes sociais especularem sobre o formato do filme. Isso porque no novo vídeo, Ryan Gosling, que dá vida ao Ken, aparece cantando uma música intitulada ‘I’m just Ken’ (Eu sou apenas o Ken), fazendo com que aumentassem os rumores de que o longa seria um musical.

A música faz parte da trilha sonora oficial de ‘Barbie’. A letra fala de um Ken apaixonado pela personagem de Margot Robbie e lutando para ser sempre o seu companheiro. Ele também contempla a vida triste do boneco sem a Barbie. O clipe mostra Gosling sem camisa e chorando.

'I'm just Ken' teve participação especial de Slash, na guitarra (foto: Reprodução / Warner Bros)

‘I’m just Ken’ contou com solos de Slash, o icônico guitarrista dos Gunn N’Roses. “Foi tão louco”, contou Mark Ronson, produtor da trilha sonora do filme. “Ryan Gosling é uma grande estrela deste filme e tinha apenas três horas em uma tarde de terça-feira para gravar os vocais. Ele simplesmente entrou e, quando começou a se aquecer, eu pensei, 'Esse cara vai matar essa música!' Claro que ele iria”, resumiu.

Ele ainda contou que a produção demorou quase um ano. “Depois que enviei a ele a versão final, com Slash, ele ficou empolgado e satisfeito, que é o que você quer fazer quando está fazendo um som para alguém”, contou.

Outros indícios

Vale lembrar que diversos filmes da boneca mais famosa do mundo contém personagens cantando no enredo, mas não são, necessariamente, do gênero musical. ‘Barbie - a princesa e a popstar’ ‘Barbie - a princesa e a plebeia’ e ‘Barbie e o quebra-nozes’ são só alguns exemplos.

Ou seja, ‘Barbie’ pode conter cenas parecidas, mas não se encaixar exclusivamente em um musical. Porém, durante uma entrevista para a revista Vogue, Margot Robbie, que também é produtora do filme, contou que filmes clássicos do gênero serviram de inspiração para o longa.

Ela contou que o elenco e a equipe se reuniam todo domingo para assistir a um clássico musical de Hollywood enquanto se preparavam para as gravações. Foram títulos como ‘The red shoes’ e ‘The umbrellas of Cherbourgh’. A tradição foi estabelecida em um esforço para garantir que toda a equipe estivesse na mesma página.

Nos trailers e teaser já lançados, também é possível ver grandes e coloridos palcos em meio ao cenário para abrigar os números musicais da história. O que seria mais um indício de que poderia sim ser um musical.

Nas redes sociais, a novidade dividiu o público. “Quem não gosta de musical que fique em casa! Não há nada mais másculo do que um homem expressando seus sentimentos em um número musical”, apontou um comentário.

“‘Não acredito que Barbie vai ser um musical’: nunca assistiu a um único filme da Barbie”, criticou outro perfil. “Igual a todo filme da Barbie, não estou entendendo o que tem de errado musical com história?”, questionou outro.

Por outro lado, já tem parte do público mudando de ideia sobre o filme. “Eu me retiro do cinema, eu ODEIO musical”, ressaltou uma página. “Se for, eu já logo desisti de assistir, ninguém merece filme cheio de musiquinha”, criticou outra. “Onde devolve o ingresso?”, perguntou um perfil.

A resposta definitiva sobre o filme vai chegar só no dia 20 de julho, quando ‘Barbie’ estreia nos cinemas. A pré-venda dos ingressos começou no dia 29 de junho.