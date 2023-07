Sam Smith entra para tracklist de 'Barbie' com música sobre Ken

677

Sam Smith lança 'Man I Am' dia 21 de julho para o filme 'Barbie' (foto: Reprodução/Instagram) Sam Smith é o último artista a entrar para a trilha sonora do filme “Barbie”, que chega aos cinemas dia 20 de julho. O cantor britânico lançará a música “Man I Am” na perspectiva do boneco Ken e chegará nas plataformas digitais em 21 de julho, um dia após a estreia do live-action.













No filme, a boneca está sempre em destaque e Ken, o boneco interpretado por Ryan Gosling, é apenas criado para “dar polimento à posição de Barbie aos nossos olhos e aos do mundo”, conforme descreveu a diretora Greta Gerwig. "No início do filme, ninguém pensa no Ken. Ninguém se preocupa com ele. Ken não tem uma casa. Ou um carro. Ou um emprego. Ou qualquer poder. E isso vai se tornar meio insustentável”, aponta ela.





O personagem sofre por estar sempre em segundo plano no universo da Barbie. Nessa segunda-feira (10/7), a Warner divulgou um vídeo de Gosling em uma performance de “I’m just Ken”, que retrata essa jornada do boneco no filme. Assista:









A música de Sam Smith deve ser mais uma canção que vai aprofundar mais sobre o personagem.