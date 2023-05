Anitta anuncia colaboração com Sam Smith no novo álbum

Anitta confirma parceria com Sam Smith para próximo álbum (foto: ANGELA WEISS / Paul Bergen / AFP)

A cantora Anitta confirmou, em uma conversa com a revista norte-americana Harpers Bazaar nessa segunda-feira (29/5), que seu próximo álbum contará com uma colaboração com o artista britânico Sam Smith, confirmando as especulações dos fãs.