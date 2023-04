Kiss se despede de BH com showzaço no Mineirão

Com muitas famílias na plateia, o Kiss divertiu a todos no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.) Trinta anos depois de uma estreia para lá de conturbada no Mineirão, o Kiss fez sua terceira e última apresentação em Belo Horizonte. O público foi pequeno para o porte da banda e do estádio da Pampulha (14 mil pessoas), mas respondeu à altura.





Afinal, são 50 anos da banda nova-iorquina que, em dezembro, encerra sua carreira com 250 apresentações da "End of The road tour", que tem rodado o mundo desde 2018.





Teve balões, muito fogo, "voo" na plateia e toda a sorte de pirotecnia que faz parte da trajetória da banda.





Um dos grandes momentos foi o "voo"'do vocalista e guitarrista Paul Stanley, que atravessou a pista premium do Mineirão para cantar "Love gun" e "I was made for lovin'.





Com as indefectíveis maquiagens e saltos altos, tanto no palco quanto na plateia, a banda divertiu com seu rock despretensioso. Sujo, mas dançante também.





"Belo 'Rorizonte'", não se cansou de repetir o vocalista e guitarrista Paul Stanley, que com o baixista Gene Simmons integra o núcleo fundador da banda.





Simmons, 73 anos, chegou a engolir fogo durante a execução de "I love it loud", fogos de artifícios saíram da guitarra de Tommy Thayer durante um solo. O baixista foi suspenso durante a execução de "God of thunder".





Na plateia, o público de camisas pretas era majoritariamente maduro. Mas havia também um clima família. Nenhuma tão empolgada quanto o quarteto formado por Danielle, Tatiana e Joaquim Teixeira e Antônio Motta. Todos maquiados, tal qual a banda.





Joaquim tem apenas oito anos. Foi com a mãe e os tios para ver o Kiss pela segunda vez na vida. Ouviu sua música favorita, "Psycho circos".





Uma mudança e tanto se lembrarmos quando da estreia da banda, em junho de 1983, em BH. Os "Cavaleiros a serviço de Satanás", como o Kiss foi chamado por grupos religiosos, geraram protestos, censura, brigas e prisões.



Sepultura

Há muito sem se apresentar em BH, o Sepultura fez o show de abertura. Durante uma hora a banda nascida em Santa Tereza tocou sucessos - "Territory", "Chaos A.D.", "Roots", "Ratamahatta" -, novas como "Isolation", e distribuiu afetos.





Fosse na camisa do Atlético que o baixista Paulo Xisto usou, e na presença do filho do guitarrista Andreas Kisser, o multiinstrumentista Yohan.





Veja o repertório





Detroit rock city

Shout it out loud

Deuce

War machine

Heaven's on fire

I love it loud

Say yeah

Cold gin

Lick it up

Makin' love

Calling Dr. Love

Psycho circus

God of thunder

Love gun

I was made for lovin' you

Black diamond

Beth

Do you love me

Rock and roll all nite