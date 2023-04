Filme sobre demônio tem 92% de aprovação na internet

Filme com mais de 90% de avaliação promete ser aterrorizante. (foto: Warner Bros/Divulgação)

O filme de terror “A morte do demônio: a ascensão”, que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (20/4), está em alta na internet. O longa conta com 92% de aprovação pelo site de críticas de cinema Rotten Tomatoes.





Nas redes sociais, internautas aguardam ansiosamente o lançamento, buscam companhia para as sessões e fazem memes com a situação.





Quem já assistiu ao filme avisa para quem pretende ir aos cinemas que se prepare para fortes emoções. Já existem até relatos de pessoas precisando ser socorridas durante a sessão por não controlarem os fortes sentimentos de medo.

to muito ansioso pra ver a morte do demônio, não tem como esse filme ser ruim pic.twitter.com/kdFAeoa7uh %u2014 Marcussalez (@Marcuzsales) April 17, 2023 pensando se vou assistir a morte do demônio hoje ou semana que vem pic.twitter.com/Zd6XiMg4NS %u2014 Thiaguinho do Exalta (@apenas_rabiscos) April 20, 2023







Esta é a quinta obra da franquia de filmes de terror "Uma noite alucinante", e de acordo com a web, a produção está do jeito que o diretor Lee Cronin e o público gosta, “de dar calafrios do início ao fim".





A trama gira em torno de Ellie, uma mãe que é possuída por um demônio e se vira contra seus três filhos e sua irmã que está de visita na cidade.





O fato de a mãe ser a principal vilã torna a situação ainda mais assustadora, mas para os fãs de terror, quanto mais medo causar, melhor.

Não sou fã de filme de terror mas tô hypado pra ver a morte do demônio: a acensão %u2014 Mestre kome (@kamedj_) April 20, 2023 Fui assistir hoje a cabine de %u201CA morte do demônio: A ascensão%u201D, e sair no meio da cabine passando mal, pressão baixou e tudo, e teve mais uma pessoa na cabine que passou mal e foi atendida pelos bombeiros. Dito isso, vão ver o filme que é muito bom kkkkk pic.twitter.com/tjPsKNY0Yk %u2014 andreza (@andrezadelgado) April 13, 2023





Usuários fazem ótimas avaliações a novo filme de terror (foto: Rotten Tomatoes) “Com uma performance brilhantemente desequilibrada de Alyssa Sutherland e um final perfeito que revela mais histórias por vir, “A morte do demônio: a ascensão”revive a franquia adormecida com mais eficácia do que o próprio 'Necronomicon'.” avaliou um usuário no site Rotten Tomatoes.

Acabei de assistir %u201CA Morte do Demônio: A Ascensão%u201D e é simplesmente mega sangrento, perturbador e intenso. Os fãs de terror podem ficar tranquilos para se deliciar com um filme de qualidade. Agonizante do começo ao fim, com pouco tempo para respirar entre as cenas #EvilDeadRise pic.twitter.com/C56yJS9XeC %u2014 Miro Malacrida (@instacinefilos) April 13, 2023







Confira o trailer: