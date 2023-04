Kiss interrompe show depois de baixista passar mal

Show da banda Kiss, em Manaus, é interrompido após músico passar mal no palco (foto: Reprodução/Twitter)

O show de estreia da turnê pelo Brasil da lendária banda de rock Kiss, nessa quarta-feira (12/4), em Manaus (AM), precisou ser interrompido. Gene Simmons, o baixista e um dos vocalistas, de 73 anos, passou mal no palco durante a apresentação. Ele foi retirado do palco para ser socorrido e fãs especulam que o motivo possa ter sido o calor.