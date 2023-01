Kiss terá show em BH na turnê de despedida

Banda Kiss vai se apresentar em Belo Horizonte durante turnê de despedida (foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix/AFP)

A banda Kiss vai tocar em Belo Horizonte. O grupo de rock, que está em sua turnê de despedida, deve se apresentar na cidade, ainda sem data divulgada. O anúncio foi feito pela produtora Opus Entretenimento, que também divulgou show da banda em Florianópolis.





A banda Kiss começou em 1973 em Nova York, nos Estados Unidos, e se consagrou nas décadas seguintes como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. O grupo é conhecido por suas maquiagens extravagantes e por apresentações com efeitos especiais e pirotecnia.

A banda anunciou sua turnê de despedida, chamada End of The Road, após quase cinco décadas de carreira, mas isso não significa o fim das atividades do grupo. O baixista e vocalista Gene Simmons disse que imagina um futuro para a banda envolvendo apresentações musicais e teatro, numa forma de manter o legado do grupo vivo.