Com mineiras, Festival Rock the Mountain anuncia lineup feminino

Festival Rock The Mountain será em Petropolis, no Rio de Janeiro (foto: Divulgação)

O festival Rock the Mountain, que acontece em novembro na região serrana do Rio de Janeiro, anunciou nesta terça-feira (17/1) seu line-up, dominado por artistas mulheres.

Entre as mineiras do evento, Marina Sena e Clara x Sofia aparecem na lista que também conta com Maria Bethânia, Marisa Monte, Iza, Pitty, Margareth Menezes, Alcione e Daniela Mercury, entre dezenas de outras.

Ao todo, são mais de 100 artistas que se apresentam em oito palcos em dois fins de semana - 4 e 5 e 11 e 12 de novembro -, em Petrópolis. Confira:

O festival conta ainda com a apresentação de DJs da nova geração, como Valentina Luz e Paulete Lindacelva, e outras com mais experiência, a exemplo de Claudia Assef.

O line-up foi feito com a ajuda do Women's Music Event, plataforma que busca a inclusão de mulheres na indústria da música.