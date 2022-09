Atemporais: Marina Sena e Djonga regravam grandes sucessos da MPB

Djonga e Marina Sena homenageiam Milton Nascimento e Caetano Veloso (foto: Alexandre Guzanshe/Marcos Vieira/EM/D.A Press/Marcos Hermes/Divulgacao) Vozes marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola receberão uma grande homenagem de artistas da nova geração no projeto “Atemporais”, do Spotify Brasil. Marina Sena, Djonga, Pabllo Vittar, Ludmilla, Emicida, Linn da Quebrada, Criolo e Mari Fernandez regravarão as canções das discografias dos artistas octogenários.









Enquanto Marina Sena e Mari Fernandez vão regravar Caetano Veloso. "É uma mistura de felicidade, satisfação e responsabilidade", descreve Mari.





Ludmilla e Djonga interpretarão clássicos de Milton Nascimento. "Essa missão não é fácil, não. Ainda mais comemorando os 80 anos do cara!", comenta a cantora. "Poder revisitar a arte do Milton é a melhor homenagem que podemos fazer, continuar revisitando e deixar a arte dele viva", completa o rapper mineiro.





Emicida e Criolo cantarão Paulinho da Viola. "É um momento muito feliz de celebração porque por meio desse projeto, com essa singela homenagem, podemos apresentar para novas gerações um pouco desse Brasil que se constrói, mas como era 50, 60 anos atrás", comenta Criolo. "Está sendo muito difícil escolher uma única música. O Paulinho da Viola, em especial, é um artista que eu consigo cantar o show dele inteiro!", diz a voz de “AmarElo”.





Tão gigantes quanto a força do tempo, estes quatro ícones da Música Popular Brasileira que completam 80 anos este ano marcaram a história da música nacional, cada um ao seu estilo. "Atemporais" celebra o aniversário desses ícones nascidos em 1942 e homenageia suas melodias, vozes e letras e estará disponível grátis, só no Spotify, no último trimestre deste ano.





"O projeto tem como objetivo celebrar a genialidade desses artistas e levar suas obras para novas audiências, eternizando ainda mais seu legado, por meio de artistas muito consumidos pelos jovens atualmente. Lançar um conteúdo tão potente e cheio brasilidade reforça nosso compromisso de unir fãs de todo o mundo em uma experiência de áudio inesquecível, além de ser o melhor destino para escutar e descobrir música, inclusive gratuitamente", afirma Carolina Alzuguir, líder de parcerias com artistas e gravadoras no Spotify no Brasil.





Enquanto isso, o Spotify lança também o hub homônimo com playlists de cada um dos artistas octogenários, os maiores sucessos selecionados por cada um deles, uma seleção dos maiores discos e uma sessão com discos em que colaboraram juntos.