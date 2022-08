Pabllo Vittar e Marina Sena exaltam importância do posicionamento político

Pabllo Vittar: 'é importante se manifestar politicamente para que a gente preserve o direito da população' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Marina Sena: ' o artista tem uma visibilidade, uma voz e ele representa os ideais daquele grupo que consome ele' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Marina Sena, outra atração do fetival, defendeu a necessidade dos artistas darem visibilidade aos grupos que representa. “Eu acho que o artista tem uma visibilidade, uma voz e ele representa os ideais daquele grupo que o consome. A galera que me consome é bem posicionada politicamente e eu sou do mesmo jeito, somos muito parecidos", disse à reportagem.

“É importante se posicionar politicamente para que a gente preserve o direito da população”, diz Pabllo Vittar ao. A cantora se apresentou no Festival Sarará, realizado neste sábado (27/8) na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.Durante o show, Pablo chegou a levantar uma toalha estampada com o rosto do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O público fez coro com a artista. “Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula”, cantou a multidão em diversos mometos, fazendo o “L” com a mão. A exaltação a Lula era alternada com o grito de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”.