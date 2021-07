Live reúne João Marcello Bôscoli, Nasi, Samuel Rosa e Dinho Ouro Preto

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A guitarra de Andreas Kisser (Sepultura), o baixo de Mingau (Ultraje a Rigor), a bateria de Mario Fabre (Titãs) e a percussão de Lan Lanh estão juntos para celebrar o rock na live especial “Bastidores do rock”, diretamente do Teatro Bradesco, nesta sexta-feira (23/07), com transmissão gratuita e exclusiva pelo YouTube do teatro. Nos vocais, as participações de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Samuel Rosa (Skank), Nasi (Ira!), Erika Martins (Autoramas) e Clemente (Inocentes). Serão 90 minutos de show e bate-papo. Apresentação e entrevista ficam por conta de João Marcello Bôscoli. A direção musical e de Mingau. “Nesse show em homenagem aos roqueiros brasileiros não poderiam faltar no repertório Secos e Molhados, Rita Lee, Raul Seixas e Cazuza. Será aproximadamente uma hora e meia de muita história e rock 'n' roll", declarou Mingau.