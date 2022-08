Na fase pós-Marina Sena, A Outra Banda da Lua lança o single '3 fitinhas'

A Outra Banda da Lua é atração do festival UH! Retada, em Montes Claros (foto: Sarah Leal/divulgação)



O lado oculto da Lua sempre foi alvo da curiosidade humana. O grupo mineiro A Outra Banda da Lua lança seu novo álbum de estúdio, "Entre a Terra e o Sol", inspirado justamente no momento em que o satélite se coloca entre o planeta e a estrela-mãe, sumindo de nossos olhos.





O quinteto virou sexteto e ressurge desta imersão ensimesmada com nova composição, o single

"3 fitinhas". André Oliva, Daniel Martins, Edssada e os dois Mateus (Sizilio e Bragança) recebem Davi Ramos, o Dau, na bateria. Gabriela Viegas e Danielle Dourado assumem os vocais durante os shows.

A 'gostosa aventura' sem Marina

Edson Lima, o Edssada, diz que assumir o posto de Marina Sena, mais que desafio, é uma gostosa aventura.





Ele já cantava algumas músicas e se aventurava na carreira solo, mas os colegas assumem a responsabilidade pela primeira vez.





"Traz a sensação nova, que move a gente, de experimentar algo novo", diz Edssada. Ele é o letrista por trás do primeiro single do novo álbum, cujos arranjos foram desenvolvidos coletivamente.





Produzido na ponte aérea BH-Montes Claros, "Entre a Terra e o Sol" é o terceiro trabalho de estúdio e segundo álbum completo da banda. Experimental, o disco trará inovações como o uso de mais sintetizadores, além de arranjos vocais, beats, novas colagens e texturas sonoras que flertam com sonoridades mais contemporâneas.





Com a coprodução de Leonardo Marques, o disco tem produção musical assinada por André Oliva e Matheus Bragança e masterização por Anderson Baiano, da Bunker Analog. Gravado na Casa Amarela, em Montes Claros, e na Ilha do Corvo, em Belo Horizonte, o disco será lançado em setembro.





"Esta primeira música é muito legal, mas virá muita coisa legal por aí. É um álbum muito diverso. A gente está sempre buscando a diversidade, ir para lugares sonoros onde a não tínhamos ido ainda. Novas possibilidades do som", explica Edssada.





Assim como ocorreu com Marina Sena, Rio e São Paulo são horizontes para o grupo de Montes Claros.O carinho com a colega continua. Nesta sexta-feira (26/8), eles dividem com a nova estrela do pop nacional o palco do festival UH! Retada, em Montes Claros.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria