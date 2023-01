Série da Netflix "Machos alfa" ri da cara do machismo

Série espanhola mostra homens às voltas com a masculinidade tóxica (foto: Netflix/divulgação)





Masculinidade tóxica. O tema, pra lá de atual, gerou uma boa comédia. Recém-estreada na Netflix, a espanhola “Machos alfa” mostra quatro amigos quarentões em plena crise. Decidem tentar se resolver em um curso para homens em que pretendem se atualizar – e deixar de lado velhos conceitos.









A partir deste prólogo, a narrativa volta seis meses no tempo e apresenta o histórico dos protagonistas. Pedro (Fernando Gil) é o bem-sucedido do grupo. Diretor de uma rede de TV, acabou de comprar uma casa cinematográfica. Mas é despedido por causa de um programa de cunho machista e substituído por uma executiva mulher.





Raúl (Raúl Tejón) é dono de um restaurante e trai a namorada. Mas vai “zerar tudo” quando se casar com ela – a surpresa é que ela não quer um anel no dedo, mas um relacionamento aberto. Trair na cabeça dele pode, mas não abrir a relação para outros parceiros.





Santi (Gorka Otxoa) é um divorciado ainda apaixonado pela ex que o traiu e que, ao receber a filha de 16 anos em casa, vai aprender com ela como são as relações no mundo virtual. Por fim, Luis (Fele Martínez) é um policial de trânsito com um casamento fracassado. Sem fazer sexo com a mulher, que acaba arrumando outro, ele tem dificuldades em lidar com a própria sexualidade.

Misoginia e Tinder

A série traz uma boa crítica não só a situações misóginas, como também ao mundo digital. De alto executivo, Pedro se vê fazendo nada em casa e tendo que lidar com a namorada, que resolveu virar influenciadora – “criadora de conteúdo”, ela o corrige o tempo todo, enquanto passa a vida tentando vender produtos em vídeos caseiros.





Há muitos absurdos que só funcionam na TV, como um incidente envolvendo um dos filhos de Luis, que é chamado com a mulher para a escola por causa de um vibrador. Encontros no Tinder marcados pela filha ensinam a Santi que as mulheres, muito mais do que ele e seus amigos, sabem o que querem.

“MACHOS ALFA”

Série em 10 episódios disponível na Netflix