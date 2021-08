(foto: A&E/DIVULGAÇÃO)

O documentário "KISStory" estreia neste sábado (21/08), às 22h30, no A&E. Narrado pelos próprios fundadores do Kiss, Paul Stanley e Gene Simmons, o filme mostra a história das quase cinco décadas da banda, encaixando relatos a lugares relevantes na trajetória deles. Além disso, conta com participações de músicos convidados, como Dave Grohl, do Foo Fighters, e Tom Morello, do Rage Against the Machine e Audioslave. A segunda parte da atração será exibida neste domingo (22/08), também às 22h30.

“You wanted the best, you’ve got the best” (Você queria o melhor, você tem o melhor) são as palavras que abrem cada show do Kiss. Esse mandamento se cumpre à risca no filme de quatro horas de duração, que entra na intimidade da autoproclamada “banda mais quente do mundo”. “Desde o começo, nosso vínculo foi a fé na banda”, conta Paul Stanley, vocalista e guitarrista do grupo nova-iorquino, ao revelar suas origens musicais há 50 anos com seu eterno amigo, o baixista e vocalista Gene Simmons.

