A empena de 953 traz para paisagem de Belo Horizonte 6 rostos em diferentes idades, com o objetivo de retratar a linha da vida Jair Amaral/EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG A primeira obra em Belo Horizonte assinada por Eduardo Kobra, um dos maiores nomes da arte urbana mundial, foi finalizada nesta sexta-feira (11/8). Como parte do projeto "Sesc Arte Urbana", o artista foi convidado a pintar uma empena de 953 metros quadrados no Prédio-Sede do Sesc, localizado na Rua Tupinambás, no Centro de BH.

Dono de um estilo próprio de street art tridimensional, Kobra é responsável por mais de 500 murais em cerca de 35 países. A contribuição do muralista para a capital mineira foi iniciada no dia 28 de julho e, desde então, vinha sendo mantida em segredo. Em coletiva de imprensa realizada para divulgação do projeto, Kobra chegou a dar uma prévia, afirmando que o objetivo da obra seria representar rostos que mostram a linha da vida e a diversidade do povo brasileiro.





O mistério acabou na manhã desta sexta, quando o artista assinou sua obra com a presença da imprensa e de fãs. As cores e estilos únicos de Kobra adicionaram à paisagem do Centro de Belo Horizonte seis rostos, com traços diversos que vão da infância à juventude.O artista afirmou que se tratam de pessoas comuns, transeuntes e trabalhadores. "É uma timeline, é uma linha da vida que começa com uma criança e vai até um idoso. Pessoas comuns mas importantíssimas, porque são essas pessoas que acordam cedo todo dia, pegam ônibus e tudo mais. Essas pessoas são uma locomotiva e fazem de Belo Horizonte uma das cidades mais importantes do Brasil.", contou o artista.





Voltado para a Avenida Olegário Maciel, o mural foi realizado no prazo de 15 dias e, segundo o artista, exigiu 12 horas de trabalho por dia. Além disso, aproximadamente 200 latas de spray e 50 galões de tinta foram necessários para a finalização da arte.





“Eu e meu time chegamos aqui todo dia às 7 horas da manhã e saímos 7 horas da noite. Estou muito feliz, tive uma receptividade incrível aqui em Belo Horizonte. O meu primeiro trabalho foi finalizado com chave de ouro em uma área muito importante que é o centro da cidade, o coração de onde tudo surge”, afirma Kobra.





Ainda de acordo com o artista, a mais nova obra da capital mineira, assim como todas as obras anteriores de Kobra, tem como objetivo transmitir uma mensagem. “Para mim, o principal, além da pintura, da estética, da cor, da anatomia, é trazer um significado. Então, meu trabalho se baseia em mensagens de paz, de tolerância, de coexistência, de união dos povos, de não violência, sempre procurando inspirar as pessoas a olhar para o próximo e a fazer o bem”, disse o artista.





Apesar de ser a primeira obra de Kobra, não é o primeiro mural do Centro de BH, que há alguns anos vem recebendo intervenções urbanas de diversos artistas, iniciativa que elogiada por ele. “Quanto mais arte na rua melhor, quanto mais a cidade fizer isso melhor. Acho que Belo Horizonte está na vanguarda disso, incentivando artistas, pintando a cidade. Passar pelas ruas e ver espaços coloridos, instalações, intervenções, esculturas, é excepcional para cidade, para vida, para vitalidade, para dar um sorriso no rosto dos moradores de Belo Horizonte”, complementou.





Fãs

Além da imprensa, fãs do artista também foram privilegiar a inauguração do mural Jair Amaral/EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG Ainda teve gente que, além de conferir o novo enfeite que Kobra trouxe para BH, foi também tietar o artista. Uma dessas pessoas foi a belo-horizontina Inês Faria. "É um privilégio ter uma obra dele aqui em BH, faltava isso. O trabalho é maravilhoso, impossível passar por aqui e não perceber. Não só pela dimensão da empena, mas pela grandiosidade do trabalho, com as cores e com o significado", afirmou.





Já para Anderson Luiz, o que impressiona no trabalho de Kobra é a riqueza de detalhes. “Eu sempre acompanho o trabalho nas redes sociais e é muito impressionante a riqueza de detalhes em um trabalho tão grande. A gente acompanha por foto, mas ver assim de perto é ainda mais impressionante. Até falei com um amigo, parece que ele foi impresso ali na empena com uma impressora gigante porque a riqueza de detalhes é surpreendente”, declarou Anderson.

Apesar de já ter passado pelos cinco continentes, o artista ainda se vê encantado com a recepção dos fãs. "Eu sempre recebo isso com muito carinho, porque percebo que é mais comum a gente ver isso em outros meios, mas com pintura é muito novo. Fica meu coração para todos que estão aqui hoje, que acompanharam e que me receberam tão bem da cidade", agradeceu.

Mais arte para BH





Além da obra de Kobra, o projeto também vai trazer o coletivo feminino “Minas de Minas” para pintar outra empena, de 774 metros quadrados, no Prédio-Sede do Sesc. Voltado para Rua Tupinambás, o mural terá como foco valorizar a cultura mineira. A obra será produzida a partir do dia 14 de agosto e tem previsão de conclusão para o dia 29 deste mês.





O coletivo “Minas de Minas” tem origem em Belo Horizonte e é formado pelas artistas Carol Jaued, Musa, Nica e Lídia Viber.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa