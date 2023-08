677

Tarde de filas foi tranquila nas bilheterias da Arena MRV Leandro Couri/EM/D.A Press

Os fãs de Paul McCartney começaram a chegar à Arena MRV, em Belo Horizonte, às 12h45 desta quinta-feira (10/8), cerca de 15 minutos antes da abertura da bilheteria com ingressos para o show da turnê “Got back tour”, em 3 de dezembro, no megaespaço no Bairro Califórnia. A instabilidade na plataforma Eventim, onde as compras on-line foram abertas às 12h, levou à formação de filas na Arena.



O público começou a chegar ao estádio ainda com os portões fechados. As pessoas se organizaram em filas e a reportagem não assistiu a confusões. Sete caixas foram disponibilizados e a compra levava alguns minutos, pois a maioria das pessoas adquiriu mais de um bilhete.

Louco para ver Paul de perto, Iam Telles comprou entradas na pista premium para ele, a mãe, a companheira e a sogra Leandro Couri/EM/D.A Press

Animação e trilha dos Beatles

Fila animada, aliás. Era possível ouvir músicas dos Beatles, tocadas nas caixas de som da Arena. Termômetros marcavam 26 graus, e as pessoas esperavam debaixo da sombra. Houve distribuição de copos de água. Quem chegou de carro teve mais trabalho, pois o acesso à entrada da bilheteria foi prejudicado por obras no local, que será inaugurado oficialmente em breve.



Para os torcedores do Atlético, receber o ídolo na casa do time do coração será emoção dupla. É o caso da empresária Patrícia Souto, de 39 anos, que comprou quatro ingressos para curtir o show ao lado da família.



“Minha mãe é muito fã do Paul. Ela já foi ao show dele, desta vez vou também para curtirmos juntas. Sou atleticana, então, vai ser surreal vivenciar isso. Vou ver um estádio lindo desse jeito e ainda curtir o show”, afirmou.



Patrícia tinha a intenção de levar mais familiares ao show, mas a limitação de duas meias-entradas por CPF atrapalhou os planos dela. “Vamos ter de tirar os velhinhos de casa e trazê-los aqui para comprar”, brincou.



Para evitar a ação de cambistas, problema mundial em megashows de estrelas como Taylor Swift, a venda foi limitada a seis inteiras e duas meias por CPF.

Patrícia Souto, de 39 anos, que comprou quatro ingressos Leandro Couri/EM/D.A Press



Rosangela Maria Azevedo, de 66, espera curtir muito com as amigas o show de Paul, de quem é fã há meio século. A assistente social viu o artista no Mineirão, em 2017. Desta vez, ficou cerca de uma hora na fila para garantir o ingresso.



O técnico de informática Iam Telles, de 34, foi à Arena comprar entradas também para a mãe, a companheira e a sogra. “Estamos muito felizes. Já vi o Paul na outra vez que ele veio a BH, agora vou de pista premium para vê-lo bem de pertinho”, disse Iam, torcendo para que “Hey Jude” não fique de fora do repertório. Pelo que se anunciou, ele vai ouvir, sim, a canção preferida em dezembro.



Nas compras presenciais, não há cobrança da taxa de conveniência, que equivale a 20% do valor do ingresso. Nas bilheterias físicas, há mais opções de pagamento: cartão de crédito e de débito ou dinheiro. No site, só é aceito cartão de crédito e o valor pode ser parcelado em até 10 vezes, com juros. O parcelamento não está disponível na bilheteria física.



Nesta sexta-feira (11/8), as entradas poderão ser adquiridas também na Loja Eventim do Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1.314, Savassi), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

Eventim emite comunicado

A plataforma Eventim atribuiu os problemas das vendas on-line à demanda. Em comunicado, a empresa afirmou: “Neste, como em outros casos, o universo limitado de ingressos disponíveis não é capaz de atender à procura simultânea de milhares de fãs. A velocidade de vendas está relacionada, exclusivamente, à relação demanda x oferta de ingressos. Mesmo assim, a Eventim garante qualidade da comercialização online, operando sistemas com os mais altos níveis de segurança tecnológica”.



A empresa informou que conta com parceira Queue-IT, “referência mundial no gerenciamento de vendas para grandes eventos, que gera uma fila na qual os clientes são organizados de acordo com a ordem de chegada e cuja liberação gradual é feita respeitando esse critério.”

GOT BACK TOUR

Show de Paul McCartney, em 3 de dezembro, na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202, Califórnia). Os valores das entradas são: pista premium, R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada); pista, R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia); cadeira inferior leste, R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia); cadeira inferior oeste, R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia); nível inferior sul, R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia); cadeira superior, R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia). É necessário comprovar o direito ao benefício da meia-entrada. A venda de inteira será limitada a seis ingressos por CPF. No caso de meia-entrada, são dois bilhetes por CPF. A bilheteria física oficial começa a funcionar às 13h, na Arena MRV. A partir desta sexta-feira (11/8), haverá vendas também na Loja Eventim (Shopping 5ª Avenida, Rua Alagoas, 1.314, Savassi), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. Vendas on-line na plataforma Eventim, com taxa de 20%.



