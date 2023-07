Teuda Bara protagoniza peça que tem a proximidade da morte como tema

677

Alexandre Cioletti e Babi Amaral dividem o palco com Teuda Bara na montagem cuja temporada, de hoje a domingo, tem ingressos esgotados (foto: Flávia Canavarro/Divulgação )



Perder a mãe é um vazio na alma. Assim o diretor Carlos Gradim define sua experiência. Do vazio na alma pela perda da mãe, há aproximadamente dois meses, ele resolveu montar uma peça que tratasse do tema da perda.





Diferentemente das dramaturgias convencionais, a peça de Gradim não segue uma narrativa linear. É como se o diretor criasse três ambientações. No primeiro momento, que ele chama de dramático, Babi e Alexandre precisam lidar com a dor de se despedir da mãe, interpretada por Teuda. Conforme a morte se aproxima da matriarca, lembranças e sentimentos carinhosos são trazidos à tona e elevados à máxima potência.





A segunda ambientação da peça ele caracteriza como um “épico”. Evocando Brecht (1898-1956), os atores derrubam a quarta parede, a fim de discutir e questionar com a plateia mudanças que vêm ocorrendo na sociedade em razão dos avanços tecnológicos. A capacidade da inteligência artificial de escrever textos literários é o principal ponto tratado nesta parte da peça.





Por fim, a terceira e última ambientação de “Quando a noite chegar” é composta pela participação em projeções dos artistas acima citados. Mineiros e com mais de 70 anos de idade, eles falam, em jogo de cena com Teuda - que, do palco contracena com os hologramas -, sobre envelhecimento, o tempo que resta, o efêmero e o eterno.

Saudável provocação

Foi a partir desses depoimentos que Gradim teve a ideia de montar a peça. Tudo começou em meados de 2020, durante a crise sanitária. Com as atividades culturais suspensas, o diretor participou de uma oficina com Tatyana Rubim, do Projeto Teatro em Movimento, na qual os participantes foram provocados a estabelecer um diálogo entre as redes sociais e o teatro.

O resultado final não poderia ser um produto em audiovisual, e sim algo que partisse do audiovisual, mas que bebesse na fonte do teatro e criasse um espaço híbrido entre o presencial e o virtual.





“Nesse momento, minha mãe, que tinha 100 anos e era rodeada de gente – além de ter um cronograma de visitação, ela também participava de grupos de oração –, viu tudo isso completamente extirpado da vida dela. Nós tínhamos encontros virtuais diários. Daí surgiu o desejo de trazer depoimentos de atores com idade mais avançada, que nessa situação sentiam muito mais o confinamento por se sentirem muito mais próximos do fim, o que se traduzia no comportamento da minha mãe”, afirma Gradim.





O primeiro lugar que o diretor procurou foi o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Mas em seguida decidiu fazer um recorte mais específico para contemplar atores e atrizes mineiros.





Ao longo das gravações, Edmundo de Novaes Gomes, que assina o texto de “Quando a noite chegar” e trabalhou com Gardim desde o início da oficina, foi mapeando e selecionando trechos dos depoimentos. Ele partiu desses trechos selecionados para compor a dramaturgia.





“Por unanimidade, todos os artistas entrevistados disseram que o maior desejo deles era, antes de se despedir da vida terrena, estar em cena. E estar em cena, inclusive, com as dificuldades que cada um deles já traziam dado à longevidade”, conta Gradim. Um dos depoimentos gravados foi o de Teuda Bara. Contudo, ao invés de projetá-la no formato de holograma, o diretor a convidou para integrar o elenco, inserindo passagens da vida pessoal da atriz no roteiro da peça.





“Pra mim foi uma enorme surpresa”, conta Teuda. “Eu não sabia de nada disso, não”, emenda, caindo na gargalhada. A passagem da vida de Teuda que Gradim e Edmundo selecionaram para integrar a peça foi a primeira vez que ela foi a uma boate, no Edifício Arcângelo Maletta, ainda na década de 1960. O que hoje seria algo banal e corriqueiro para qualquer moça de 20 e poucos anos foi um escândalo à época e culminou no término de um noivado de oito anos.





“Eu fazia pastelzinho, bolinho e empadinha para ele (noivo), e ele chegava lá em casa para jogar buraco com meu pai. Era assim. Aí eu fui no Maletta e fiquei alucinada quando vi aqueles copos de gim brilhando no escuro”, lembra a atriz.





“Quando contei para o meu noivo que tinha ido lá, ele ficou enfurecido. Primeiro, não acreditou. Depois, ficou um mês brigando. Aí eu falei: ‘Você está brigando por quê? Aí ele disse que sabia que eu não tinha feito nada lá, mas que os amigos dele não saberiam disso. Respondi: ‘E o que eu tenho com isso? Não posso responder pelos seus amigos’. A gente terminou, eu fui fazer teatro e aquilo mudou minha vida.”

Teuda e os hologramas

Com uma carreira longeva e prolífica, Teuda ainda não havia, contudo, contracenado com hologramas. “Eu já tinha visto uma peça com holograma num festival na Venezuela. No tempo em que a Venezuela tinha festival de teatro”, diz. “Mas era uma coisa tão sigilosa. Eles trouxeram os técnicos do Canadá, ninguém podia ir ao palco nem nada. Agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com eles (hologramas). É um desafio muito grande, ainda estou aprendendo, mas estou gostando bastante.”





Segundo Gradim, a atriz tirou de letra esse desafio. “Ela está conduzindo muito bem essa história, falando um pouco dessa finitude do ser humano. E, mais importante, deixando a mensagem: ‘O importante é viver, porque a morte é inevitável”, ressalta o diretor.





“QUANDO A NOITE CHEGAR”

• Texto: Edmundo de Novaes Gomes

• Direção: Carlos Gradim. Com Teuda Bara, Babi Amaral e Alexandre Cioletti

• Participações de Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia, Aruana Zambi e Amir Haddad

• Nesta sexta (30/6) e sábado, às 20h; domingo (2/7), às 19h

• No teatro da Funarte (Rua Januária, 68, Centro)

•Ingressos esgotados