SUPER. NOVO ÁLBUM. 14/08. 21H. pic.twitter.com/Itl19hfmxV — Jão (@jaoromania) August 10, 2023 O cantor Jão surpreendeu os fãs na noite desta quinta-feira (10/8) ao lançar um teaser cinematográfico e super produzido de “SUPER”, seu quarto álbum de estúdio. Com ele, o artista revelou a data que o disco chega nas plataformas digitais: 14 de agosto, às 21h.









No vídeo, Jão aparece sozinho sentado em seu quarto e quando olha para o chão observa um buraco. Quando ele se agacha, repara que está coberto com terra, representando seu primeiro álbum, “Lobos”, e pega um pouco com a mão. Em seguida, ele se levanta e o vento abre a janela invadindo o quarto espalhando a terra, como o ar em “Anti-Herói”.





O cantor, então, vai até a pia para se limpar com a água, que significa seu terceiro disco, “Pirata”. Por fim, ele observa que o quarto começa a pegar fogo, de seu álbum “SUPER”, até que ele sai e se depara com um dragão.





O animal o ataca, lançando chamas pela boca, mas Jão não é atingido e o trecho de uma canção surge, que diz: “Eu não sinto nada”. O artista surge no meio do fogo sem se queimar e encerra “domando” o dragão.

Jão lança teaser cinematográfico para anunciar o lançamento do álbum 'SUPER' Reprodução/Twiter





Vale ressaltar que entre a encenação dos elementos, memórias do cantor se passaram no teaser. Inicialmente como uma criança correndo em um campo, depois ao lado de Pedro Tófani, seu amigo de faculdade e integrante da sua equipe com quem já viveu um affair, vendo a cidade por cima dos prédios, como diz em “A última noite”, do álbum “Anti-Herói”. Ele também mostra trechos de “Meninos e Meninas”, do “Pirata”, em uma praia. Por fim, ele também mostra elementos já citados em suas músicas se queimando junto do quarto.





Com o lançamento do álbum, Jão se apresentará no palco The One, do The Town, no dia 10 de setembro. O artista também planeja uma turnê em estádios e grandes arenas pelo país, com cidades já confirmadas como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba.