Capa do álbum 'Escândalo Íntimo', de Luísa Sonza Reprodução/Instagram "Bem-vindos ao meu Escândalo Íntimo", anunciou Luísa Sonza nas redes sociais, ao divulgar a nova era de sua carreira. Seu terceiro álbum de estúdio chega às plataformas digitais dia 29 de agosto. Segundo ela, o disco é sobre "histórias de amor que deram errado" e se trata de sua "autoanálise de um relacionamento abusivo".









Ela conta que o disco retrata histórias dolorosas para si. “Bem vindos ao meu Escândalo Íntimo. Nesse momento tô na estrada, indo pro outdoor que colocamos para anunciar esse álbum. Tô escutando agora no carro ‘Outra Vez’ uma das mais dolorosas (das várias que têm)”, escreveu.





“Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história… Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar. Vocês vão entender aos poucos… Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma auto análise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo”, completou.









Vale ressaltar que Luísa compartilhou alguns spoilers do álbum. Ela divulgou a imagem de um quadro mostrando a setlist para sua apresentação no palco do The Town , dia 3 de setembro, e aparece o nome de nove canções ainda desconhecidas pelo público, que seriam parte do próximo álbum, o “LS3”: “Carnificina”, “Campo de morango”, “Surreal”, “Penhasco 2”, “Principalmente me sinto arrasada”, “Dona aranha”, “Luísa manequim”, “Modo surto” e “Lança menina”.





O show de Luísa Sonza no The Town será no dia 3 de setembro, no palco Skyline. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos, no entanto, já se esgotaram. Só se encontram disponíveis para os dias 2 e 7 de setembro, a partir de R$ 407,50, no site da Ticketmaster

Série documental

Todo este processo de criação do álbum "Escândalo Íntimo" de Luísa Sonza vai ganhar uma série documental na Netflix acompanhando todo o desenvolvimento do disco , além dos bastidores de sua vida pessoal e profissional nos palcos. Essa é uma das novidades que devem chegar ainda em 2023 à plataforma.





O projeto, produzido pela Conspiração, pretende revelar outro lado ainda pouco conhecido da cantora pop. "O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas", diz a artista.