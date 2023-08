677

Luísa Sonza colheu bons frutos com o sucesso do álbum "Doce 22", lançado em 2021, mas agora está preparada para colocar no mundo seu próximo disco. Recentemente ela passou um período em Los Angeles, nos Estados Unidos, produzindo o novo trabalho e, ao que tudo indica, será apresentado no dia 3 de setembro, no palco do The Town. A artista deu spoilers da setlist com hits já conhecidos e músicas inéditas.





Além dessas, a setlist conta com alguns hits que os fãs já têm na ponta da língua: “Mulher do ano”, “Hotel caro”, “Café da manhã”, “Braba”, “Mamacita”, “Anaconda”, “Toma”, “Cachorrinhas”, “Melhor sozinha”, “Atenção” e “Sentadona”. Estas canções, inclusive, ela chegou a apresentar para uma multidão no palco Sunset do Rock in Rio, o “irmão mais velho” do The Town. Confira:









Na imagem, ainda aparecem algumas letras inelegíveis, mas os sonzers - fãs da cantora - indicam que possa ser “Escândalo interno” ou “Escândalo íntimo”. Eles acreditam que a faixa seja um segredo por ser o nome do álbum. Outra que também está codificada seria “Chico”, se referindo ao novo namorado de Luísa, Chico Moedas.





O show de Luísa Sonza no The Town será no dia 3 de setembro, no palco Skyline. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos, no entanto, já se esgotaram. Só se encontram disponíveis para os dias 2 e 7 de setembro, a partir de R$ 407,50, no site da Ticketmaster