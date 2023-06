'The Town' será a 11ª vez que Demi Lovato visita o Brasil

677

Demi Lovato com a bandeira do Brasil, em 2017, no Villa Mix Goiânia (foto: Reprodução/Twitter) “Meus fãs brasileiros são os melhores”, disse Demi Lovato na última passagem por Belo Horizonte, em setembro de 2022, para os shows da turnê “HOLY FVCK”. Exatamente um ano depois desta apresentação na capital mineira, a cantora voltará ao Brasil para agitar a primeira edição do The Town, no dia 2 de setembro, em São Paulo. Esta será a 11ª vez que ela virá ao país, se tornando uma das artistas que mais passaram por aqui.









Depois de perceber como o público brasileiro sabe aproveitar um show e cantar todas as canções, Demi não perdeu uma oportunidade de vir ao Brasil. Ela voltou em 2010, pela primeira vez com turnê própria, quando investiu nos singles “Remember December”, “La La Land” e "Don't Forget".





Em seguida, a artista voltou em 2012 para a turnê “A Special Night with Demi Lovato”, que também teve passagem por Belo Horizonte, assim como em 2014 com a "Neon Lights Tour". Em 2015, Lovato veio promover o álbum "Confident" com um pocket show para convidados e imprensa em São Paulo.





Demi também visitou o Brasil para os festivais Z Festival, em 2012 e 2016, Villa Mix Goiânia, 2017, e voltou em 2022 para o Rock in Rio enquanto fazia outros shows da “HOLY FVCK Tour”.





A cantora também veio ao país sem show marcado em 2013, quando participou de alguns programas de TV para promover o álbum “DEMI”.





Por fim, Demi Lovato se apresentará dia 2 de setembro, no primeiro dia do The Town - mesmo dia que terá Post Malone como headliner. Os ingressos ainda estão disponíveis no site oficial do evento, a partir de R$ 407,50 (meia-entrada).

The Town

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos, SP

Endereço: Av. Sen. Teotônio Vilela, 400

Preço: R$ 407,50 (meia-entrada); R$ 815 (inteira)