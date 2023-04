Demi Lovato é anunciada no festival The Town

Demi irá se apresentar no dia 2 de setembro no palco Skyline (foto: Michael TRAN / AFP ) A cantora Demi Lovato foi anunciada, nesta quinta-feira (13/4), como uma das atrações do festival The Town durante a edição do Jornal Nacional. Enquanto a apresentadora Renata Vasconcellos citava novas atrações, imagens da artista estadunidense apareceram simultaneamente ao texto. Até o momento do comunicado ao vivo, os perfis oficiais do evento não haviam confirmado a presença de Demi, mas a artista já integra o line-up.

%uD83D%uDEA8 Demi Lovato no The Town? Aparentemente, o Jornal Nacionou passou imagens de Demi Lovato ao citar novas atrações que foram confirmadas e serão anunciadas no festival que acontece em Setembro em São Paulo. pic.twitter.com/fN3YIBwjIi %u2014 Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) April 13, 2023





O festival The Town, que é idealizado pelos mesmos produtores do Rock In Rio, vai acontecer em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. A participação de Demi foi divulgada com um trecho de seu clipe de "Skin of my Teeth". Ela irá se apresentar no primeiro dia de espetáculos no palco Skyline.





Internet reage

Após o anúncio, não demorou muito para o nome da cantora ficar nos assuntos mais comentados nas redes sociais. No twitter, os fãs, eufóricos, comemoraram a participação de Demi no festival.