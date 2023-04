Ator de 'Drake & Josh' é dado como desaparecido nos EUA

Drake Bell está desaparecido desde quarta-feira (12/4) (foto: Reprodução/Instagram)

O ator e cantor Drake Bell, mais conhecido por sua participação na série "Drake and Josh" (2004-2007), do canal Nickelodeon, foi dado como desaparecido pela polícia da Flórida. O departamento local fez uma postagem nas redes sociais pedindo ajuda com quaisquer informações.

"Sua última localização conhecida é na área de Mainland High School, no dia 12 de abril, por volta das 21h. Ele é considerado desaparecido e pode estar em perigo", diz o comunicado.

"Esta é uma postagem verdadeira. Se você tiver qualquer informação, por favor contate o detetive Wallace", acrescenta.

Ao longo da carreira, o ator já se envolveu em algumas polêmicas. Em 2021, ele se declarou culpado por acusações que envolviam menores de idade.

Em junho, ele foi preso por disseminar conteúdos nocivos a crianças e adolescentes e colocar menores em situação de risco, e foi liberado após o pagamento de fiança, de cerca de R$ 12 mil.