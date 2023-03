Por que Harry e Meghan romperam com a família real

Harry e Meghan se casaram no dia 18 de maio de 2018 (foto: Ben STANSALL / POOL / AFP)











Leia também: Série 'Harry & Meghan' retrata o 'barraco' na família real britânica A decisão foi tomada pelo rei Charles III, pai de Harry. Segundo a imprensa britânica, o motivo teriam sido as revelações feitas pelo príncipe, que foram vistas de forma extremamente negativa pela família real.





Harry e Meghan vivem na Califórnia com os dois filhos e estão sem uma residência fixa no Reino Unido. O castelo deve ser devolvido à monarquia para ser a nova moradia do príncipe Andrew, irmão do monarca.





Relembre a trajetória do relacionamento do casal





O príncipe e a ex atriz se conheceram em julho de 2016. No documentário sobre a vida do casal, Harry revela que viu Meghan pela primeira vez por meio do Instagram de uma amiga em comum. Desde o primeiro encontro, os dois se aproximaram pelo interesse em comum por causas humanitárias. O casal deixou o romance oculto por aproximadamente meses, até que tornaram a relação pública, em meados de 2017.





Depois do segundo encontro, Harry convidou Meghan para conhecer Botsuana, país localizado no continente africano. Lá, conviveram intensamente durante cinco dias, dormindo em um acampamento. Ele afirma que se apaixonou por Meghan em um tempo incrivelmente rápido, logo após a primeira vez que se viram.





No início do namoro, o casal tentou manter a relação discreta, fazendo poucas aparições públicas. Meghan ainda fazia parte do elenco da série de TV "Suits" e trabalhava no Canadá, onde eram feitas as filmagens, enquanto a agenda de Harry era preenchida por seus compromissos reais.







Casamento O anúncio do noivado foi feito em novembro de 2017, quando o casal namorava há pouco mais de um ano. O pedido aconteceu na casa em que ele morava, durante uma noite tranquila, enquanto preparavam o jantar, com um anel desenhado pelo próprio príncipe Harry.

A cerimônia de casamento contou com cerca de 600 convidados e mais de 29 milhões de telespectadores. O casal disse “sim” no altar na capela de Saint George, localizada no Castelo de Windsor. A partir desse dia, passaram a atender pelo título de Duque e Duquesa de Sussex.





Em outubro de 2018, Meghan anunciou a gravidez de seu primeiro filho, Archie Harrison, e o casal se mudou para Frogmore Cottage. O segundo filho veio em 2021, e o nome de Lilibet Diana foi escolhido em homenagem à rainha Elizabeth e à mãe de Harry, a Princesa Diana.





Mudança Ao longo de todo o relacionamento, Meghan recebeu ataques e insultos pessoais e, em 2019, relatou ter sofrido muito desde que se juntou à realeza. No mesmo período da declaração da esposa, Harry reconheceu tensões com seu irmão, William. Assim, em 2020 o casal começou a se afastar das funções da família real.





Os dois passaram seis semanas de férias longe de Londres. Logo em seguida, decidiram deixar a família real e se mudar para os Estados Unidos, na Califórnia, para permitir que a família tivesse o espaço que precisa. Na época, a rainha Elizabeth II deu declarações em que afirmou ter ficado desapontada com o neto.





Longe dos deveres da monarquia, os dois compartilharam o desejo de se tornarem financeiramente independentes e lançaram uma instituição filantrópica, com o objetivo de fazer algo “significativo” e de “importância”. Como resultado da renúncia aos cargos de alto escalão, suas nomeações militares honorárias e patrocínios reais foram revogados.



Série e livro

Em dezembro de 2022, o casal lançou uma série documental na Netflix que marcou a maior estreia de um documentário na plataforma. Na produção, são revelados detalhes da vida em casal e todos os desafios que enfrentaram em uma narrativa com diversas críticas e acusações à realeza.





Um mês depois, em janeiro de 2023, Harry publicou uma autobiografia, intitulada "O que sobra". Na obra, são relembrados fatos marcantes de sua trajetória, desde a morte da sua mãe, até brigas com o irmão e sucessor do trono, príncipe William. A publicação estremeceu sua relação com os membros da família, mas eles não chegaram a fazer declarações públicas sobre o assunto.