K-pop: diretora criativa do grupo New Jeans é acusada de pedofilia

Min Hee-jin, a diretora criativa do grupo, é a principal acusada de glamorizar a pedofilia (foto: Reprodução Redes Sociais)

Fãs do girl group de k-pop New Jeans acusaram a empresa ADOR e funcionários por sexualizar as integrantes do grupo. As críticas aumentaram após o lançamento da música "Cookie", na última segunda-feira (1/8), com uma letra que pode ter duplo sentido, principalmente nas partes que são cantadas pela integrante Hyein, de 14 anos.





A diretora criativa do grupo Min Hee-jin é o principal alvo das acusações. Para os fãs, ela glamouriza a pedofilia em seus trabalhos no New Jeans e em projetos anteriores, como no girl group F(X) e Red Velvet.





Em seu perfil no Instagram, Heejin publicou fotos “aleatórias” que os fãs interpretaram como inspirações para a produção do conceito do New Jeans. Algumas fotografias mostram garotas jovens com poucas roupas.





A artista publicou, em seu story, um quadro com fotos da atriz Teresa Ann Savoy com poucas roupas e os seios à mostra no filme ‘Le Farò da Padre’ em uma parede. A produção é sobre um “homem que quer se casar com uma adolescênte”, conforme o IMDb.



Fotos da triz Teresa Ann Savoy com poucas roupas e os seios à mostra no filme %u2018Le Farò da Padre%u2019 em uma parede. A produção é sobre um %u201Chomem que quer se casar com uma adolescênte%u201D, conforme o IMDb. (foto: Reprodução Min Hee-jin Story)





Além disso, a diretora postou uma foto da modelo Brooke Shields - que teve uma foto nua aos 10 anos publicada em uma revista adulta e fez ensaios hispersexualizados na adolescência - na infância. Os comentários da postagem estão acusando a sul-coreana de pedofilia.

Como surgiu o New Jeans

A diretora Min Hee-jin é um nome conhecido na indústria do k-pop e já trabalhou na SM Entertainment, que é uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul. Em parceria com a Hybe Entreteniment, ela fundou a subsidiária ADOR e tem total liberdade criativa e controle de produção.





Assim, a empresa criou o New Jeans, divulgado como "surpresa" para o público no dia 23 de julho com o videoclipe da música Hype Boy. O grupo conta com cinco integrantes: Minji, de 18 anos, Hanni, 17, Danielle, 17, Haerin, 16 e Hyein, 14. O debut oficial veio com a música ‘Cookie’, assim como o auge da polêmica.





'Cookie'

A letra diz, em tradução do sul-coreano para o português, "olhando para o meu biscoito, só o cheiro fará você ver. Você não pode parar em uma mordida comigo". Em outra parte, elas cantam: "Se você quer, você pode pegar. Se você quer, me deixe ouvir você pedir mais uma vez".



as monas de 14 anos falando sobre olhar para o meu biscoito + as polêmicas da kchorra da heejin sobre pedofilia e vcs qrendo agir como se fosse normal %u2014 %u0618 (@jichangmito) August 1, 2022





Com a repercussão negativa dos fãs internacionais, as integrantes gravaram um vídeo explicando que a letra é sobre gostar de uma pessoa e fazer um biscoito como demonstração de amor para ela se apaixonar. Elas também homenagearam os fãs com a canção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NewJeans (@newjeans_official)

Eu n entendo pq o fandom do newjeans acha tão difícil admitir q a letra de cookie é NO MINIMO, sugestiva. Tentar fingir q n é estranho n vai proteger as meninas, só vai deixar elas mais vulnerável a esse tipo de coisa. %u2014 esh¡ %uD83D%uDC33 (@straykwjsn) August 1, 2022

Outro lado

Outras fãs não concordam que o grupo está sendo sexualizado nos clipes ou nas canções. Entretanto, as críticas a Min Hee-jin são unanimes.

HYBE plmd demita Min Hee Jin, essa mulher romantiza pedofilia e não pode ficar perto de menores de idade. Todas as garotas do new jeans são muito novas pqp eu tô assustada %u2014 %u2718kauanne%u2718 (@o_chotona) July 27, 2022 gostei da musica do new jeans, porém, ainda acho que o kpop deveria pelo menos esperar o ídol fazer 18 anos pra debutar, pq independente do conceito do grupo, vai ter sim sexualização em cima disso %u2014 %u25BC%u30FB%u1D25%u30FB%u25BC (@a_perosso) August 3, 2022 Tô vendo que os kpoppers gringos tão dizendo que o New jeans tá sexualizado. Se for em relação a Cookie, eu concordo que a música não é adequada pra idade delas, porém as outras músicas, os outros MVs e até o conceito anos 2000, eu não achei nada sexualizado %u2014 Gabs¹² (@gabsforbabe) August 3, 2022



Além disso, os fãs dizem que as roupas são muito reveladoras para a idade das garotas e com mensagens sexuais, como uma blusa escrita "Pimp is yours", usada por Minji, de 18 anos. A gíria, em inglês, remete a uma porcentagem de dinheiro que um homem ganha ao conseguir cliente para uma prostituta, conforme o site Koreanboo que publicou um artigo analisando a polêmica.