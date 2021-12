Conheça novo grupo brasileiro que faz cover de kpop

Integrantes do KC Girls (foto: Reprodução CCCB) Todo fã de kpop ou admirador da arte sul-coreana já se imaginou como um k-idol, que são os artistas que trabalham na indústria do entretenimento da Coreia do Sul. Nove brasileiras terão um gostinho desse sonho: o treinamento especializado ao concerto de debut.









Leia mais: Hallyu: a cultura da Coreia do Sul que se tornou moeda econômica e política Em comemoração aos 10 anos do projeto ‘K-POP ACADEMY’, que ensina aos jovens brasileiros técnicas de danças e vocais do pop sul-coreano, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) produziu o grupo cover de kpop ‘KC GIRLS'.



O grupo fará apresentações de dança de músicas do pop sul-coreano em eventos oficiais do centro. A programação será exibida no canal oficial do YouTube do CCCB



A performance está disponível no canal oficial do CCCB no YouTube, assim como vídeos das garotas dançando as canções. O 'debut stage' também ganhou um 'vlog' que mostra os bastidores do dia da perfomance.

Atualmente, as integrantes Amanda Ichimura, Carolina Pereira, Emilly de Freitas, Gabrielle Silva, Livia Silva, Luana Mendes, Naara Lacerda, Sarah Santos e Sophia Fichtler estão se preparando para as atividades do especial de 10 anos do projeto ‘K-POP ACADEMY’.





As garotas também estão recebendo dicas da cantora Leia, que foi a primeira brasileira a debutar em grupo de kpop, o Black Swan, e está no Brasil.







A supervisora de treinamento do grupo conta que, após o debut, as aulas ficam ainda mais puxadas. “Por se tratar de um grupo de Dance Cover, o principal treino é o aprendizado de coreografias. Muitos idols, mesmo quando eles estreiam, continuam a treinar coreografias de outros grupos. Isso ajuda o aluno a criar uma ‘bagagem de movimentos', que facilita o processo de criação, improvisação e memória muscular”, explica a professora.





Processo de criação do 'KC Girls' Produzido oficialmente pelo CCCB, as nove integrantes do KC Girls foram escolhidas após audições, assim como na indústria do k-pop. Depois, as garotas seguiram para dois meses de intenso treinamento no sistema sul-coreano, com a supervisão de Grazielle Angélica.

Para treinar os movimentos das garotas, Grazielle conta que passa “treinos mais específicos em determinadas coreografias”. “A coreografia dedo BTS é mais solta, porém ela tem dinâmicas de movimentos que trazem todo um diferencial; pensando nisso, eu passo alguns treinos e aquecimentos para soltar o corpo e treinar essas dinâmicas”, exemplifica.

Mas, a professora ressalta que é importante balancear a base técnica com a personalidade e carisma das alunas: “Sempre falo que quando você acha esse equilíbrio, você também vai achar o seu diferencial!” Desafios Além da relação de companheirismo entre Grazielle e as alunas, a professora conta que as garotas também desenvolveram laços de confiança umas com as outras. Mas a treinadora afirma que o trabalho em equipe é o principal desafio do grupo.

“Começamos com a coreografia de Permission To Dance, e foi um processo mais demorado de aprendizado, pois as alunas ainda não se conheciam direito, então não rolava ainda aquela intimidade e jogo de equipe (Sim, na dança temos trabalho em equipe!); porém, na segunda coreografia já senti elas mais soltas e tendo confiança uma na outra”; Outro desafio, para Grazielle, é o “condicionamento físico e fortalecimento” das integrantes. Além de dançarem bastante, a professora incentiva que elas façam exercício físico, alongamento e cuidem da alimentação. Dessa forma, o grupo tem um melhor resultado nas performances de dança. Projeto “Sou uma professora que gosta de brincar e deixar os alunos à vontade, porém também sou uma professora que vai puxar mais e mais do aluno. Eu confio no potencial de cada pessoa; todos nós conseguimos ir para lugares que nem imaginamos, basta ter treino, foco e amor pelo que se faz, e isso é algo que sempre vou trabalhar com as minhas alunas!”.

Para além da troca cultural entre Brasil e Coreia do Sul, o projeto tem o intuito de ajudar os jovens a se desenvolverem em outros aspectos sociais. “O grande ponto forte do kpop é que ele é um conteúdo cultural muito saudável para os jovens. Ajuda a desenvolver autoconfiança, autoestima e relação interpessoal, pois, na maioria das vezes, requer um trabalho conjunto”, explica o diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil, Sr. Wankuk Kim.





“Justamente por isso que nós formamos o grupo KC Girls, para mostrar que elas se divertem aprendendo a dançar. A coreografia e canto podem ser esquecidos ao longo do tempo, mas as aulas do K-POP ACADEMY educam os alunos a respeitar os professores e os companheiros, qual acreditamos que aquilo seria mais importante para a vida e carreira dos alunos. Portanto, nosso objetivo atual é levar o grupo de longo prazo para que esses valores não sejam esquecidos”





"Nosso objetivo é divulgar o K-POP, mas também transmitir as mensagens que citei aqui. O mais importante de tudo é que os jovens se sintam alegres através do K-POP”, completa.



A programação da K-POP ACADEMY ofecere aula de canto e dança do pop sul-coreano. Para saber mais, acesse o site oficial da CCCB