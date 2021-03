Uai, Indica Essa: 5 cantores e cantoras solo de k-pop

Taeyon, Agust D, Kai, Hyuna, Chungha e Kai: conheça mais sobre os artistas (foto: D.A.Press) k-pop podem ser a primeira imagem da indústria musical sul-coreana para muita gente. Ou seja, formações com vários integrantes que controem carreiram em conjunto. Porém, dentro do k-pop também é comum cantoras e cantores que têm carreiras solo e conquistam fãs em todo o mundo. Blackpink, BTS, EXO e Mamamoo: esses nomes soam familiares? Esses grupos depodem ser a primeira imagem da indústria musical sul-coreana para muita gente. Ou seja, formações com vários integrantes que controem carreiram em conjunto. Porém, dentro do k-pop também é comumque têm carreirase conquistam fãs em todo o mundo.

Na indústria do entretenimento sul-coreana, os artistas podem debutar solo ou começar em algum grupo e, depois, seguir a carreira como solista e integrante ao mesmo tempo. Como a Rosé, do Blackpink, lançou música sozinha no último dia 12/03, mas não deixou o grupo. A Jennie, também integrante do grupo, também debutou solo, em 2018.

Para apresentar esse novo lado do k-pop, o Portal Uai convitou kpoppers mineiros para indicar 5 solistas do gênero musical da Coreia do Sul.





Agust D O BTS é um dos maiores nomes do Kpop e, com certeza, você já ouviu falar do Suga, o rapper do grupo. Mas, como solista, o cantor usa o nome “Agust D”, que é uma mistura de “suga”, ao contrário, com a primeira letra do nome da cidade em que nasceu, Daegu Town (DT ou Cidade Daegu, em português).

Suga, antes de ser um idol, era um conhecido rapper underground da Coreia do Sul. E toda essa influência é usada no seu trabalho solo como Agust D.

Chungha





Com certeza, a ChungHa é uma das maiores solistas do k-pop. A cantora chama atenção por seus vocais poderosos e suas habilidades na dança. Antes de debutar solo, ChungHa participou do grupo temporário I.O.I. Mas, ela conseguiu mais destaque na era ‘Gotta Go’, em 2019, e se consolidou como solista.





Com o hit "Bicycle", ChungHa está promovendo o seu primeiro álbum, “Querencia”, lançado em 15 de fevereiro.









HyunA

“I’m not Cool” (Eu não estou na moda), Hyuna é uma das solistas mais descoladas da Coreia do Sul. Com mais de uma década de carreira, a cantora se solidificou na indústria como artista solo, em grupos, como no 4 Minutes, e no duo Troublemaker. Hyuna tem vários hits, como “Bubble Pop”, de 2011, que marcou o k-pop.



Hyuna se destaca pelo rap e dança, que são sua marca registrada desde o debut. Além de ser mulher muito bonita e ter os "visuais" perfeitos, Hyuna usa da beleza e sensualidade nas músicas.





Taeyeon

A líder do Girls Generation não poderia ficar fora dessa lista! Dona de um dos vocais mais poderosos da Coreia do Sul, Taeyeon vem se destacando na indústria desde o seu debut solo, em 2015. Outra característica única é que cantora quase sempre compõe suas músicas e coloca assuntos pessoais, como a luta contra a depressão em "I".





A artista tem músicas para todos os gostos: desde o pop raiz, com “Why”, passando pelo indie, em “Something New”, às baladinhas românticas, como “Rain” e “Fine”.





Kai

Kai é um dos dançarinos mais poderosos do kpop, além de ser um membro dos grupos EXO e Super M. Mas, em novembro de 2020, o idol mostrou seus talentos como vocalista e performer com o seu solo “Mmmh”.





Com uma estética futurista e uma dança sexy, o cantor está deixando sua marca como um solista. Veja: