Kpop: WJSN vence reality e domina as redes sociais

A rapper do grupo, Exy, se emocionou com a vitória no Queendom (foto: Reprodução Mnet) A segunda versão Queendom coroou a rainha das rainhas nesta quinta-feira (2/6). Após dois meses de competição, o grupo Cosmic Girls, também conhecido como WJSN, recebeu o prêmio de primeiro lugar no reality show da Mnet. O Loona terminou na segunda colocação.

O Queendom é um reality show da emissora sul-coreana Mnet, que propõe encontrar a “rainha das rainhas”, ou seja, o melhor grupo entre os grupos que estão na competição. A primeira edição do programa aconteceu em 2019 e coroou o Mamamoo.





Além da campeã e vice deste ano, o programa também contou com a participação de VIVIZ, a solista Hyolyn, Brave Girls e Kep1er

Esse prêmio é do WJSN e dos ujungs apenas! Mesmo com todo o hate e a dificuldade de um fandom pequeno conseguir fazer algo grande, a gente chegou lá! elas chorando de alegria é nosso maior prêmio%u2764%uFE0F%uD83D%uDE2D #%uC6B0%uC8FC%uC18C%uB140_QUEEN%uC758_AURA#WJSN_QUEENS_AURA

pic.twitter.com/S6ZDyopdoO %u2014 rafaela WJSN WINNERS (@sojungstar) June 2, 2022

Ranking final:

WJSN Loona VIVIZ Hyolyn Kep1er Brave Girls

Corrida para vitória

O Cosmic Girls se destacou no Queendom com performances únicas que exploravam as principais qualidades das integrantes enquanto mostrava um lado novo do grupo. Na performance final, elas apresentaram a música autoral AURA, que foi uma das favoritas dos fãs do reality.

Na primeira perfomance oficial do programa, as garotas exibiram os charmes com a música 'IRURI IRURI'. Na fase seguinte, o WJSN transformou o hit 'Navillera', original do G-Friend, em uma canção sombria e com rap, o que gerou bastante polêmica.

Na penúltima fase de competição, elas reestruturaram a música Pantomime para um 'Moulin Rouge' com direito a luzes de led e dança no ar.

Loona X WJSN

As vice-campeãs do programa, Loona, eram as maiores rivais do WJSN. No primeiro episódio, os grupos se escolheram como “inimigos” por causa das similaridades entre os conceitos e número de integrante.





Apesar da “briga” pela coroa, as garotas do Loona e do WJSN aparentam ter uma relação saudável e revelam uma amizade nos bastidores.





Mas a rivalidade entre os girls groups parece não ter parado entre os fãs. Os nomes “Loona”, com mais de 350 mil publicações, e “WJSN”, com 294 mil, ficaram entre os assuntos mais comentados da manhã desta quinta-feira, ao lado da hashtag #Queendom2.

De um lado, Orbits, como são chamados os fãs do Loona, contestam a vitória do Cosmic Girls. Segundo os fãs, o grupo perdeu porque não foi avaliado na primeira etapa. Na fase 1, o Loona ficou na última posição por ter contraído COVID e não conseguiu se apresentar junto aos outros participantes.

loona ganhou #1 em views no youtube

loona ganhou #1 no fans choice

loona ganhou #1 na música com mais stream na final

loona ganhou #1 nos votos da final



TUDO de popularidade foi elas que ganharam então eu pergunto qual o preço de entrar pra história loonitas? %u2014 manu (@heejinvcr) June 2, 2022 o loona são as verdadeiras vencedoras do queendom e todo mundo com o mínimo de noção sabe disso, elas só não ganharam por causa dos pontos que mnet TIROU delas no round 1, foi uma competição injusta, esse prêmio era delas, eu jamais vou perdoar o que fizeram com essas meninas %u2014 manu (@heejinvcr) June 2, 2022 se o loona não ganhar vai ser um ato de homofobia em pleno mês do orgulho %u2014 ama (@hyejitas) June 2, 2022 loona , no pódio montado pelo público vocês nunca saíram do primeiro lugar pic.twitter.com/sEmQLFByUx %u2014 isa; LOONADOM (@gowonfav) June 2, 2022 vamos wjsn agora diga com a voz bem aveludada obrigado covid https://t.co/b355S32JBg %u2014 tiffanyyoung (@chaewoow) June 2, 2022



Já do outro lado, os Ujung, fãs do WJSN, comemoram a vitória do grupo.

Parabéns para o WJSN e aos ujungs por feito o seu melhor e darem tudo de si. Muito obrigada por nunca terem desistido! Obrigada a todos que ajudaram o WJSN a ter essa linda vitória. %uD83E%uDD70#WJSN #%uC6B0%uC8FC%uC18C%uB140_QUEEN%uC758_AURA #QUEENDOM2 pic.twitter.com/evraf8Uc4Z %u2014 Yoo Yeonjung Brasil (@YeonjungBRA) June 2, 2022 NUNCA FOI TÃO BOM SER UJUNG E LER UM MONTE DE COMENTÁRIO PODRE PORÉM A VITÓRIA SEGUE COM AS MINHAS MENINAS Q MERECERAM MTO É WJSN CARALHOOOOOOOO https://t.co/ZxrmB8HKkW %u2014 áSIDo UJUNG WJSN Q2 WINNER (@choi_sid) June 2, 2022 sério o wjsn entrega tudo desde o começo, quando as coisas deram errado no stage (a ampulheta quebrando e o vestido da yeonjung) elas agiram com muito profissionalismo, fora o stage de pantomime caras, elas são o sinônimo de ARTISTA %u2014 %u2191luis%u2193 wjsn com w de winners (@odysseyeol) June 2, 2022 o wjsn mereceu ganhar tanto quanto o loona, kep1er e hyolyn mereceriam tbm, parabéns meninas vcs foram fodas, todos os grupos mostraram para o que veio %u2014 jon (@johning_my) June 2, 2022 n so uma vitoria no queendom, mas uma vitoria pro wjsn geral, ja que elas vão renovar contrato esse ano, muito obrigado pro wjsn que mesmo fazendo universidade, musical e até um dorama, arranjaram tempo pro grupo e se esforçou pra ganhar #QUEENDOM2 %u2014 WJSN NO QUEENDOM (@yaningbing) June 2, 2022

