Saiba quem é quem no elenco de "The last of us""

A série "The last of us" se tornou um sucesso de audiência na HBO (foto: Divulgação/HBO)

Baseada na franquia de jogos eletrônicos de ação-aventura e survival horror, a série “The last of us”, produzida pela HBO, tem sido um sucesso de audiência. A trama sobre a iminência da extinção humana após uma pandemia conta com um elenco recheado de atores reconhecidos por trabalhos anteriores em grandes produções cinematográficas. Baseada na franquia de jogos eletrônicos de ação-aventura e survival horror, a série “The last of us”, produzida pela HBO, tem sido um sucesso de audiência. A trama sobre a iminência da extinção humana após uma pandemia conta com um elenco recheado de atores reconhecidos por trabalhos anteriores em grandes produções cinematográficas.





Os jogadores assumiam o papel de Joel, um pai em luto que se tornou contrabandista do mercado negro, e de Ellie, uma adolescente órfã que nasceu após o apocalipse. No caso, os Estados Unidos militarizados e dominados por zumbis.





Do mesmo modo, a série foi fiel ao trazer a narrativa do jogo. Vinte anos se passaram após a queda da civilização. Joel (Pedro Pascal) é contratado para tirar Ellie (Bella Ramsey) de uma zona de quarentena perigosa. O que começa como um pequeno trabalho, logo se transforma em uma jornada brutal pela sobrevivência.





Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, estão no elenco Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman, Murray Bartlett, Storm Reid.

Conheça os intérpretes dos personagens da série:

Pedro Pascal

O ator Pedro Pascal interpreta Joel, protagonista que carrega a principal narrativa de “The Last of Us” desde os primeiros momentos da série. Toda a história relacionada à infecção que quase dizima a raça humana é contada em torno dele e, após 20 anos da contaminação, Joel recebe uma missão em busca da cura.

Pedro Pascal, o Joel de 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)





Antes de chegar a esta produção, o ator passou por grandes produções cinematográficas, como “Mulher Maravilha 1984”, “The Mandalorian”, “Game of Thrones” e “Narcos”.





Sua história começou em Santiago, no Chile, onde nasceu. Na infância, ele foi morar nos Estados Unidos, após passar por um asilo político na Dinamarca, com seus pais para fugir da ditadura militar de Pinochet. Pela Califórnia e Texas, Pascal fez Artes Cênicas na Orange County School of the Arts e na Tisch School of the Arts.











Sua estreia em série foi em “Undressed” (1999). Ele teve passagens por produções de sucesso como “Law & Order: Criminal Intent”, “The Good Wife”, “Buffy”, “Caça Vampiros”, “Homeland’, “Segredos do Paraíso”, “O Mentalista”.





Mas foi em 2014 que conquistou um de seus maiores destaques, em “Game of Thrones”, com o personagem Oberyn Martell. Com isso, foram surgindo novos papéis grandes em sua carreira, como em “Narcos”, da Netflix, interpretando o agente da DEA Javier Pena.





Já no longa da “Mulher-Maravilha 1984” ele deu vida ao vilão Maxwell Lord. Agora, voltou para a HBO como Joel em “The Last of Us”.





Gabriel Luna

Irmão de Joel na série, Tommy é interpretado por Gabriel Luna. Antes de o mundo virar de cabeça para baixo, ele acaba sendo preso e pede ajuda ao personagem de Pascal.

É neste momento que eles descobrem tudo o que ocorreu e voltam para casa às pressas para acharem um lugar seguro. Quando a trama avança 20 anos depois do “apocalipse”, os irmãos se separaram, e Joel vai em busca dele.

Gabriel Luna, o Tommy de 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)





Luna é filho de mexicanos e nasceu em Austin, no Texas, onde estudou na universidade St. Edward e acabou participando de uma produção teatral de "Romeo e Julieta". Sua estreia foi em “Fall to Grace” (2006), mas foi no cinema que ganhou notoriedade em filmes como “Bernie - Quase um Anjo” (2011), “O Bola Fora” (2014) e “Amor por Direito” (2015).





Mas ele também ficou conhecido por interpretar Robbie Reyes/Motoqueiro Fantasma em “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D”, “Matador”, “Wicked City”, “Rev-9” e “Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”.





Nico Parker

Nico Parker é Sarah, filha de Joel, que é também uma peça-chave para o início da narrativa de como a pandemia surgiu. Ao mostrar a rotina da personagem, a produção começa a dar sinais dos primeiros infectados.

Seu pai e tio surgem para salvá-la dos vizinhos, que já se transformaram, e, enquanto tentam sair da cidade, eles são surpreendidos por um soldado do Exército que recebe a ordem de exterminá-los.

Nico Parker é Sarah, filha de Joel em 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)





A atriz é de Londres, no Reino Unido, e tem apenas 18 anos. Ela já participou de grandes produções, como “Dumbo” (2019), “Caminhos da Memória” (2021) e, agora, brilha em “The Last of Us”.





Anna Torv

A responsável por dar vida à personagem Tess é a atriz australiana Anna Torv. Na série, ela se encontra com Joel após o “apocalipse” e os dois precisam ajudar um grupo que luta contra o governo autoritário. Um contratempo surge em sua jornada, e ela precisa fazer uma escolha.

Anna Torv é Tess, em 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)







Torv é formada em artes cênicas na National Institute of Dramatic Art, em 2001. Seu primeiro papel de destaque na televisão foi em “The Secret Life of Us” (2001-2005).





Mas foi como a Olivia, de “Fringe” (2008-2013), da Fox, que a atriz teve a carreira alavancada. Ela chegou a ser indicada ao Critics Choice Television e ainda ganhou quatro prêmios Saturn.





Depois disso, Torv estrelou na série "Mindhunter" (2017-2019), da Netflix.

Bella Ramsey

Bella Ramsey é quem interpreta Ellie em “The Last of Us”. Na série, a personagem é capturada pelos Vaga-lumes para ser estudada em uma possível cura, já que a mordida de infectados não a transforma.

Neste caminho, ela encontra Joel, que recebe a missão de levá-la para outra base do grupo, e os dois enfrentam vários desafios no caminho.

Bella Ramsey a Ellie de 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)

Como atore, se identifica como não-binare e por este motivo usaremos pronomes neutros. Elu tem 19 anos e atua desde os 4, pela Stagecoach Theatre Arts.





O papel que gerou grande notoriedade para sua carreira foi em “Game of Thrones”, como Lyanna Mormont. Mas elu também ganhou reconhecimento como Mildred Hubble, em “The Worst Witch” (2017-2019), da CBBC.





Além disso, Bella chegou a dublar "Hilda", animação da Netflix, e também Molly, em “Fuga das Galinhas”. Agora elu acrescenta mais uma marca de grande sucesso à sua carreira com “The Last of Us”.





Merle Dandridge

Uma das líderes dos Vaga-lumes, grupo que luta contra o governo autoritário, é interpretada por Merle Dandridge, a Marlene. Na série, ela captura Ellie após descobrir que a mordida dos infectados não a transforma em 'zumbi'.

Ela monta um esquema para levar a garota para a base do grupo onde são feitos estudos, até que a FEDRA descobre o 'esconderijo'. Sua última esperança é Joel.

Marlene, interpretada por Merle Dandridge em 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)

Merle é nipo-americana e ficou conhecida pelo papel de Alyx Vance em "Half-Life 2" (2009). Interprtou também Grace Greenleaf em "Greenleaf", atuando ao lado de Oprah Winfrey.

Além das telinhas, ela atuou em musicais da Broadway, como "Jesus Christ Supertar", “Spamalot” e “Rent”.





Nick Offerman

O personagem de Nick Offerman, o Bill em “The Last of Us”, não aparece de imediato na série, mas é uma peça de grande relevância para o enredo. Ele montou uma fortaleza para se proteger dos infectados e de qualquer ladrão que tente roubá-lo. Até que conhece Frank e se apaixona.

Nick Offerman, o Bill de 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)

O ator contou em recente entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live" que quase recusou o papel porque não tinha tempo em sua agenda para as gravações.





Offerman é também roteirista, comediante, produtor e até mesmo carpinteiro. Ele começou sua jornada em 1993, ao se formar em Belas Artes na Universidade de Illinois.





O ator participou da sitcom “Parks and Recreation”, como Ron Swason, e ganhou destaque entre o público. Mas além disso, ele também agrada a crítica, já que recebeu prêmio Television Critics Association Award e ainda foi indicado duas vezes ao Critics' Choice Television Award.





Seu trabalho como Richard McDonald da rede de fast-food em “Fome de Poder” também ganhou grande destaque. Nick integra o elenco de “Fargo” (2014), “Devs” (2020) e “Pam & Tommy” (2022). Além disso, apresenta “Making It”.





Murray Bartlett

O Frank de “The Last of Us” é interpretado pelo premiado ator australiano Murray Bartlett. Na série, o personagem cai em uma das armadilhas tramadas por Bill e acaba conquistando a confiança dele, até que os dois começam a se envolver romanticamente. É ele quem inicia o contato com Joel e Tess, que considera como amigos.

Murray Bartlett, o Frank de 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)





Antes da série, Murray tem um longo histórico em sua carreira como ator na Austrália, desde 1980. “Neighbours” (1993) foi um de seus primeiros papéis de destaque, como Luke Foster. Em 2000, ele se mudou para os Estados Unidos, onde decolou.





Ele participou de “Sex and the City” (2002), “Guiding Light” (2007-2009), “Looking” (2014-2015), “The White Lotus” (2021) e agora está em “The Last of Us”.





Storm Reid

Riley é vivida por Storm Reid na série, personagem que participa do episódio 7. Ela é amiga de Ellie na escola da FEDRA, um governo autoritário que se institui para colocar “ordem” no caos, após a contaminação da sociedade. As duas descobrem uma área proibida para explorar, antes que Riley seja transferida para Atlanta.

Storm Reid é a Riley em 'The last of us' (foto: Divulgação/HBO)





Reid estreou como atriz em “12 Anos de Escravidão” (2012), filme que ganhou o Oscar. Mas muitas pessoas a conhecem pelo trabalho na série “Euphoria”, como Gia Bennett, irmã de Rue (Zendaya). Ela também esteve em “Uma Dobra no Tempo” (2018), ao lado de Oprah Winfrey, e ainda: “The Summoning" (2015), "White Water" (2015), “American Girl: Uma Aventura no Brasil" (2016), "Sleight: O Truque Perfeito" (2016), "A Happening of Monumental Proportions" (2017).





A atriz participou também de produções como "Chicago P.D. - Distrito 21", "NCIS: Los Angeles", "The Thundermans", "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn", "Olhos que Condenam", "Correndo Contra o Tempo" e "O Homem Invisível" (2020).