Representante do Brasil no Oscar, 'Marte Um' será exibido no Santa Tereza

Deivinho sonha em colonizar Marte. "É um filme de preto, feito por preto e sem marginalizá-lo" (foto: Divulgação/Embaúba Filmes)

Sonhos na periferia do Brasil

"Marte Um", filme selecionado pela Academia Brasileira de Cinema nesta segunda-feira (5/9) para representar o Brasil no Oscar 2023, será exibido gratuitamente no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte.A exibição será em 27 de setembro, às 19h, em sessão comentada pelo diretor Gabriel Martins e suaa equipe, segundo informou a Fundação Municipal de Cultura (FMCBH).A exibição faz parte do Circuito Cine Santê, projeto do Circuito Municipal de Cultura realizado em parceria com o Cine Santa Tereza. Os ingressos (ainda não disponíveis) poderão ser retirados de forma gratuita no site ou na bilheteria do cinema, que fica na rua Estrela do Sul, nº 89, Bairro Santa Tereza, região leste de BH.O longa, vencedor do prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival de Gramado, está em exibição no Una Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas , em Belo Horizonte, e no Shopping Contagem.

Rodado em Contagem e BH, o longa acompanha os Martins, família preta, de classe média baixa, com seus compromissos do dia a dia e seus desejos e expectativas, mesmo com a tensão de um governo conservador que acaba de assumir o poder no país.

Wellington (Carlos Francisco), porteiro ex-alcoólatra, é cruzeirense "doente". A diarista Tércia (Rejane Faria), sua mulher, acredita ter sofrido alguma maldição depois de ser alvo de pegadinha, na qual um homem finge explodir bomba na lanchonete onde ela está.



O pré-adolescente Deivinho (Cícero Lucas) pode ser uma promessa do futebol, mas prefere seguir a carreira de astrofísico e sonha em pisar no solo de Marte. A jovem Eunice (Camilla Damião), estudante de direito em universidade pública, hesita em contar para os pais sobre seu relacionamento com uma garota.



O fio condutor de “Marte Um” é o dilema de Deivinho: o pai projeta nele o sonho fracassado de ser craque do futebol, mas o menino quer integrar a missão espacial que dá nome ao filme, cujo objetivo é colonizar o planeta vermelho. O garoto teme decepcionar Wellington. Eunice apoia o irmão e o ajuda a lutar por seu sonho.



“'Marte Um' revela bem este momento que vivemos”, afirma Rejane Faria, atriz que também faz parte do grupo de teatro mineiro Quatroloscinco.



“Principalmente na cena da pegadinha. As eleições de 2018 e o coronavírus de 2020 foram como bombas que explodiram em nosso colo, deixando todos atordoados, imaginando que fomos amaldiçoados. Mas se fizermos como a Tércia e nos mantivermos firmes, poderemos dar um jeito, a volta por cima”, diz.

Onde assistir Marte Um



• Una Cine Belas Artes



R. Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes, Belo Horizonte



5/9 a 7/9: sessões às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (novos horários serão disponibilizados a partir do dia 8/9)



Ingressos: 3ª a 4ª feira - R$ 26,00 (inteira), R$ 13,00 (meia), R$ 12,00 (Estudantes UFMG e UNA)



5ª a domingo – R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia), R$ 14,00 (Estudantes UFMG e UNA)



• Cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas



R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes, Belo Horizonte



5/9 a 14/9: sessões às 16h e 20h20



Ingressos: R$ 12,00 (inteira), R$ 6,00 (meia), R$ 10,20 (inteira cliente Unimed/sócio MTC), R$ 5,10 (meia cliente Unimed/sócio MTC)



• Cineart Shopping Contagem



Av. Severino Ballesteros, 850 - Ressaca, Contagem



5 e 6/9: 19h35

7/9: 14h20



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata