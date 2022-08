Filme mineiro "Marte Um" leva quatro prêmios no Festival de Gramado

Longa "Marte Um" foi rodado em Belo Horizonte e Contagem (foto: Embaúba/Divulgação) “Marte Um” como o favorito. Mas a produção mineira deixou a 50ª. edição do Festival de Gramado, encerrada na Serra Gaúcha no início da madrugada deste domingo (21/8), com quatro prêmios. Não foi o resultado esperado, já que boa parte do público e da crítica especializada apontavam” como o favorito. Mas a produção mineira deixou a 50ª. edição do, encerrada na Serra Gaúcha no início da madrugada deste domingo (21/8), com

O filme de Gabriel Martins, rodado entre Contagem e Belo Horizonte, venceu levou os prêmios especial do júri, de roteiro, de trilha musical e do voto popular. “Noites alienígenas”, primeiro longa-metragem da história do Acre que será lançado nos cinemas, foi o grande vencedor da edição.

Dirigido por Sérgio de Carvalho, o filme acriano foi eleito o melhor longa do festival. Ainda garantiu os troféus nas categorias de ator e ator coadjuvante (Gabriel Knoxx e Chico Diaz, respectivamente), atriz coadjuvante (Joana Gatis), prêmio do júri da crítica e uma menção honrosa.





“Marte Um”, que chega aos cinemas nesta quinta (25/8), acompanha uma família de classe média baixa no final de 2018, logo após o pleito que elegeu Jair Bolsonaro presidente. Gabriel Martins, em seu primeiro longa solo, se disse muito feliz com o reconhecimento, principalmente com prêmio do júri popular. “É, de fato, uma confimação de sensação que a gente teve no festival, de que as pessoas que estão vivendo o filme e se interessando pelo que a gente tem a dizer.”

Na história, Deivinho (Cícero Lucas), o caçula da família Martins, sonha em ser astrofísico, e participar de uma missão que em 2030 irá colonizar o planeta vermelho. Morando na periferia e muito longe do sonho, ele é bom de bola. Tanto por isto, seu pai, o porteiro Wellington (Carlos Francisco), que vê-lo defendendo o azul celeste do Cruzeiro, seu time do coração.





A família Martins se completa com a mãe, Tércia (Rejane Faria), uma diarista que após um incidente no Centro de BH sente que está sofrendo uma maldição e Eunice (Camilla Damião), a filha mais velha, que estuda Direito e que ficar independente dos pais, morando com a namorada.

Outra produção mineira, o curta-metragem “Serrão”, de Marcelo Lin, foi premiado. O filme sobre um homem que perde um olho e tenta recomeçar a vida venceu o Prêmio Especial do Júri.

A longa cerimônia de premiação, também exibida pelo Canal Brasil, foi marcada por inúmeras manifestações políticas a favor de Lula e contra Bolsonaro e sua política de desmonte do audiovisual. Ao final do evento, os vencedores subiram ao palco do Palácio dos Festivais e cantaram músicas a favor do candidato petista.

Confira os vencedores do 50º. Festival de Gramado





Longas brasileiros

Melhor filme: "Noites Alienígenas"

Melhor filme (júri popular): "Marte Um"

Melhor filme (júri da crítica): "Noites Alienígenas"

Prêmio especial do júri: "Marte Um”

Menção honrosa: Adanilo, ator de "Noites Alienígenas"

Melhor documentário: "Um Par para Chamar de Meu"

Menção honrosa para documentário: "Elton Medeiros: O Sol Nascerá"

Melhor direção: Cristiano Burlan, por "A Mãe"

Melhor ator: Gabriel Knoxx, por "Noites Alienígenas"

Melhor atriz: Marcélia Cartaxo, por "A Mãe"

Melhor ator coadjuvante: Chico Diaz, por "Noites Alienígenas"

Melhor atriz coadjuvante: Joana Gatis, por "Noites Alienígenas"

Melhor roteiro: "Marte Um"

Melhor fotografia: "Tinnitus"

Melhor montagem: "Tinnitus"

Melhor trilha musical: "Marte Um"

Melhor direção de arte: "Tinnitus"

Melhor desenho de som: "A Mãe"

Longas estrangeiros

Melhor filme: "9"

Melhor filme (júri popular): "La Pampa"

Melhor filme (júri da crítica): "9"

Prêmio especial do júri: "La Pampa"

Melhor direção: Nestor Mazzini, por "Cuando Oscurece"

Melhor atriz: Anajosé Aldrete, por "El Camino de Sol"

Melhor ator: Enzo Vogrincic, por "9"

Melhor roteiro: "Inmersión"

Melhor fotografia: "Inmersión"

Curtas

Melhor filme: "Fantasma Neon"

Melhor filme (júri popular): "O Elemento Tinta"

Melhor filme (júri da crítica): "Fantasma Neon"

Prêmio especial do júri: "Serrão"

Menção honrosa: "Imã de Geladeira"

Prêmio Canal Brasil: "Fantasma Neon"

Melhor direção: Leonardo Martinelli, por "Fantasma Neon"

Melhor atriz: Jéssica Ellen, por "Último Domingo"

Melhor ator: Denis Pinheiro, "O Fantasma Neon"

Melhor roteiro: "O Pato"

Melhor fotografia: "Último Domingo"

Melhor desenho de som: "O Fim da Imagem"

Melhor trilha musical: "Um Tempo pra Mim"

Melhor direção de arte: "Último Domingo"

Melhor montagem: "O Elemento Tinta"

Longas gaúchos

Melhor filme: "5 Casas"

Melhor filme (júri popular): "5 Casas"

Menção honrosa: "Despedida" e "Campo Grande É o Céu"

Melhor direção: Bruno Gularte Barreto, por "5 Casas"

Melhor atriz: Anaís Grala Wegner, por "Despedida"

Melhor ator: Hugo Nogueira, por "Casa Vazia"

Melhor desenho de som: "Casa Vazia"

Melhor trilha musical: "Casa Vazia"

Melhor direção de arte: "Despedida"

Melhor montagem: "5 Casas"

Melhor roteiro: "Casa Vazia"

Melhor fotografia: "Casa Vazia"