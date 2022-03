Há várias formas de se analisar a história do movimento que desembocou no disco “Clube da Esquina”, lançado em março de 1972. Para além da música em si, uma das maneiras mais oportunas de se desenvolver esse roteiro é sob o viés da amizade. Pelo menos é o que advogam os criadores, intérpretes, poetas e instrumentistas ouvidos pelo Estado de Minas.









Muita água rolou até o lançamento de “Clube da Esquina”. Retornemos, então, para a Belo Horizonte dos anos 1960. O cenário é cinematográfico: uma edificação gigantesca na esquina da Avenida Amazonas com Rua Curitiba, a um quarteirão da Praça Sete. O Edifício Levy abrigava uma população de 400 pessoas em seus 17 andares. Foi para uma pensão no quarto piso que, em 1963, mudou-se um jovem negro e tímido de 20 anos vindo do interior, Milton do Nascimento. Recém-chegados de sua casa no bairro de Santa Tereza, acomodaram-se no 17º andar do Levy o jornalista Salomão Borges e a esposa, a professora Maricota, com a prole de 11 filhos. O encontro desses dois núcleos gerou o embrião do “Clube da Esquina”.





Milton tocava violão e cantava. A musicalidade peculiar e a extensão vocal do rapaz chamavam a atenção dos moradores do Levy. Ele começou a frequentar o apartamento da família Borges após se aproximar do filho mais velho do casal, o crooner Marilton. Logo formariam o grupo vocal Evolusamba, ao lado de Marcelo Ferrari e Wagner Tiso, amigo de infância de Bituca. Enquanto trabalhava como datilógrafo de dia, Milton foi se profissionalizando na noite belo-horizontina. Apresentava-se tocando contrabaixo com o Berimbau Trio, ao lado de Tiso e Paulinho Braga. No repertório, sambas-canções, bossa nova e standards do jazz.

Milton Nascimento e seu baixo acústico nos anos 1960 (foto: Arquivo EM/D.A Press)





Wagner Tiso é mineiro de Três Pontas – cidade para onde Milton foi levado aos 2 anos por seus pais adotivos. Eles moravam na mesma rua e iniciaram as carreiras juntos: Milton com 14 anos, Wagner com 11, cantando nas noites com o grupo vocal Luar de Prata. Wagner se mudou para Alfenas (MG) para fazer o curso científico, com os pais e irmãos, e o amigo foi morar com eles. Lá, formaram o grupo W’s Boys, que batia ponto em bailes de cidadezinhas nas redondezas. Ambos partiram juntos, depois, para a capital Belo Horizonte, onde gravaram o compacto “Barulho de trem” e as carreiras musicais foram se desenhando.





No Levy, a convivência intensa com os Borges fez com que Milton do Nascimento se aproximasse do filho número 2, Márcio, aspirante a cineasta e amante das artes. “Bituca era nosso irmão. Não era irmão de criação, era mais irmão do que nós todos”, detalha Márcio Borges em entrevista ao EM. No sombrio 1964, Bituca e Márcio foram assistir ao clássico francês “Jules et Jim”, filme de François Truffaut, no Cine Tupi.









Sob o impacto de "Jules et Jim", filme de François Truffaut, Milton Nascimento e Márcio Borges compuseram três canções de uma vez só (foto: Les Films Du Carrosse/reprodução)

Embasbacada pelo teor da obra, uma ode ao amor e à amizade, a dupla emendou três sessões seguidas do filme, em um total de oito horas e uma parceria que duraria a vida inteira. O filme gerou um impulso criativo em Milton, que acabou respingando em Márcio. Os dois amigos foram para o “quarto dos homens”, no apê dos Borges, e compuseram juntos três canções de uma tacada só: “Paz do amor que vem (Novena)”, “Gira girou” e “Crença”. Milton iniciava ali sua brilhante carreira como compositor.





Bituca prometeu ao amigo que só criaria músicas com ele, mas rompeu o compromisso ao conhecer o jovem Fernando Brant, mineiro de Caldas, jornalista e estudante de direito. A amizade de Brant com Milton foi instantânea e avassaladora, dando vida, em 1966, à canção “Travessia”, primeira letra de Brant e primeiro sucesso nacional de Milton Nascimento. Por meio de Bituca, Fernando e Márcio também tornaram-se bons camaradas. O trio fazia música, planos e mais amigos.





O músico belo-horizontino Nelson Angelo foi um dos parceiros que surgiram nessa caminhada. Conheceu o trio em meados dos anos 1960 na capital mineira e manteve-se muito próximo dele ao longo dos anos seguintes. “Milton tem o dom de sempre formar amizades e aglutinar pessoas”, conta Nelson, que frequentava com Bituca o Edifício Maletta e os bailes noturnos conduzidos por Nivaldo Ornelas e Celinho Trompete.





Em 1956, o escritor Fernando Sabino, nascido em Belo Horizonte, lançou o romance “O encontro marcado”, em que narra a saga de um jovem escritor, com suas desventuras e conquistas juvenis, em uma atmosfera em que boêmia, literatura, cumplicidade, questões existenciais, dramas familiares, rupturas e reencontros regem a vida dele e de seus amigos mais próximos. Com traços autobiográficos, “O encontro marcado” revela detalhes que remetem à saga de Sabino ao lado de Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, entre Beagá e Rio de Janeiro. A obra é um clássico da literatura brasileira e acabou por instigar Márcio Borges.





“Eu sentia que minha geração tinha que seguir aqueles passos de Sabino, Mendes Campos e Lara Resende, o amor pela cidade e a dedicação à arte, à literatura, à poesia, ao cinema e à amizade”, descreve o compositor. “Esses caras realmente existiram em Belo Horizonte, circularam por lá, e criaram uma mitologia urbana que influenciou muito eu e Bituca na nossa juventude. A gente quis ter esse elo de amizade que ultrapassasse o tempo e as fronteiras, como de fato conseguimos experimentar e provar que é possível. Atravessar uma vida inteira sendo amigos, baseados na honestidade, na lealdade, na franqueza, na afinidade de hábitos, nos sonhos e projetos comuns. E tamo aí, um mais velho do que o outro”.





Fernando Brant e Milton Nascimento, autores de ''Travessia'', no palco do FIC, em 1967 (foto: Museu Clube da Esquina/reprodução) Em 1966, Milton meteu o pé na estrada e mudou-se para São Paulo para tentar dar um rumo à carreira. Após tempos difíceis, o artista ganhou visibilidade ao receber em 1966 o prêmio de melhor intérprete no Festival Nacional da Música Popular, da TV Excelsior, cantando “Cidade vazia”, de Baden Powell e Lula Freire. Ainda em 1966, outro acontecimento robusto: Elis Regina é a primeira artista de sucesso a gravar e lançar uma composição de Milton, “Canção do sal”.





Apadrinhado pelo cantor Agostinho dos Santos, Milton teve três músicas de sua autoria inscritas pelo cantor no Festival Internacional da Canção (FIC) em 1967 à sua revelia. As três foram classificadas: “Travessia”, “Maria minha fé” e “Morro velho”. “Travessia” tirou segundo lugar na competição e o Brasil ganhou o timbre desconcertante de Milton Nascimento. Nascia uma estrela.