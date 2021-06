A jovem banda Melim grava disco com 13 sucessos de Djavan

Max Viana, filho de Djavan, e os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi Melim com Juliano Moreira durante gravações de "Deixa vir do coração" (foto: Sergio Blazer/divulgação)





Não é exagero dizer que a obra de Djavan atravessa gerações. O cantor, compositor, produtor e arranjador de 72 anos, um dos principais artistas da música brasileira, acumula hits da MPB. Reconhecendo a importância do alagoano, a banda Melim lançou o álbum “Deixa vir do coração”, cujo repertório é formado por regravações de grandes sucessos de Djavan.





Com 13 faixas, o trabalho traz nova abordagem para “Eu te devoro”, “Flor de lis” e “Azul”. O título do álbum foi retirado de um trecho da música “Se”, a primeira faixa. O registro também conta com a participação do próprio Djavan na regravação de “Outono”. Essa faixa ganhou videoclipe que mostra a banda e o homenageado juntos em estúdio.





VÍDEOS

Todas as canções do álbum foram registradas em vídeos dirigidos por Ricardo Melchiades, que serão lançados em três partes. Quatro já chegaram ao YouTube na sexta-feira (11/06), quatro serão liberadas nesta quarta-feira (16/06) e as cinco últimas chegam à plataforma de vídeos em 23 de junho.





O trabalho foi produzido por Max Viana, de 47 anos, filho de Djavan, que fez a ponte entre o homenageado e a banda fluminense. Essa é a primeira vez que um compilado de músicas do artista é regravado e lançado em formato digital.





O trabalho traduz as músicas de Djavan para o universo da jovem banda Melim, que, apesar de não atualizá-las com grandes novidades em relação às versões originais, as confirma como grandes canções da música brasileira. Formado pelos irmãos Diogo, de 28, Rodrigo, de 28, e Gabi Melim, de 26, o grupo optou por interpretar Djavan no formato voz e violão.



Também ganharam releituras “Oceano”, “Lilás”, “Navio”, “Acelerou”, “Cigano”, “Linha do Equador” e “Samurai”, além de “Nem um dia”, que conta com a participação especial do músico Juliano Moreira.





Gabi Melim explica que a decisão de fazer o álbum surgiu de forma despretensiosa. “Numa conversa no carro com meus irmãos, nós três decidimos gravar um disco em homenagem ao Djavan. Lembro-me de falar sobre conexão e vontade de realizar algo que batesse meu coração. Djavan está em tudo e a influência dele na nossa música é muito forte”, explicou ela, em nota enviada à imprensa.





Diogo Melim concorda. “Ele (Djavan) sempre foi o nosso bambambã da música, citado religiosamente em todas as entrevistas, além de ser a trilha sonora oficial das turnês pelas vans, ônibus e after shows nos quartos de hotel”, afirma.





“Deixa vir do coração” é o segundo álbum da Melim em 2021. Em janeiro, a banda lançou “Amores e flores”. O disco é a continuação de “Eu feat. você” (2020). Ambos foram gravados no Capitol Records Studios, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O álbum de estreia é “Melim” (2018).









Participar do disco da banda de Niterói não é a única aproximação de Djavan com o universo jovem realizada nas últimas semanas. A equipe do cantor e compositor criou para ele uma conta no Tik Tok, aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos. Essa decisão marca a liberação de músicas do alagoano para serem usadas como trilha sonora dos vídeos.





Djavan foi a estrela da campanha do Tik Tok focada na canção “Nem um dia”. Por conta do verso “um dia frio/ um bom lugar para ler um livro”, a ação convidou o usuário a postar, ao som da música, um vídeo mostrando a leitura do momento ou de um livro de que tenha gostado, usando a tag #LendoComDjavan.





Até 6 de junho, para cada criação com a tag o Tik Tok doou R$ 1 para o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac) e para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC).





No último domingo (13/06), por meio de seu perfil no Instagram, o músico publicou um vídeo saudando a participação dos seguidores. “Estou aqui para agradecer a todos vocês pela participação na campanha Lendo com Djavan, que foi um enorme sucesso. Foram milhares de vídeos e incontáveis dicas de livros ao som de 'Nem um dia'”, afirmou.





(foto: Universal Music/reprodução )



“DEIXA VIR DO CORAÇÃO”

. Disco da banda Melim

. Universal Music Brasil

. 13 faixas

. Disponível nas plataformas digitais