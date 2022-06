Cantora Luzmilla Luz transforma ecologia em música no show 'Sintrópica'

Tragédias ecológicas de Bento Rodrigues e Brumadinho serão lembradas no show de Luzmilla Luz, em Inhotim (foto: Lucas Mercadante/divulgação)

A cantora mineira Luzmilla Luz se apresenta neste sábado (4/6) à tarde, no Instituto Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O show faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente do museu, que vai até domingo (5/6).





NO CHÃO

“Vai ser uma apresentação bastante intimista. Eu e a banda estaremos no chão, na mesma altura do público, rodeados de plantas. Pretendo mostrar todo o meu repertório autoral já lançado para que as pessoas conheçam o meu trabalho”, ela conta.





A artista lançou 10 canções, que farão parte da apresentação. Ela também vai cantar “Eu sou uma árvore bonita”, sucesso da baiana Luedji Luna, bem como uma ciranda da pernambucana Lia de Itamaracá.





Formada em artes cênicas e mestre em estética e filosofia da arte, Luzmilla estreou como cantora em agosto de 2020, com o lançamento da música “Bento lamento”. A canção faz referência a Bento Rodrigues, localidade atingida, em 2015, pela ruptura da barragem de resíduos de mineração em Mariana, onde a cantora nasceu e vive até hoje.





Para ela, é simbólico alguém de Mariana fazer show em Brumadinho, onde, em 2019, ocorreu a ruptura de outra barragem de resíduos da mineração.





“É significativo ser artista nativa de Mariana, estreando em Brumadinho em plena comemoração da Semana do Meio Ambiente. Os desastres em nossa região têm que ser lembrados”, afirma.

TRAGÉDIAS

A referência à crise ambiental não se limitará à música. “É uma história muito triste e quero falar dos fatos. Trazer os dados dessas tragédias e do impacto delas. Os fatos falam muito por si. Não sou ativista combativa, o meu ativismo se dá por meio da proposição. Então, quero que o momento em que falo sobre as tragédias seja de prece e reflexão. Será ritualístico”, ela adianta.





Militante ecofeminista, agricultora, agroecologista, guardiã de sementes crioulas e mulher ligada à medicina, Luzmilla Luz transformou toda essa bagagem em música ao produzir o EP “Sintrópica”.





O título remete ao sistema de cultivo agroflorestal, idealizado e difundido pelo agricultor e pesquisador austríaco Ernst Götsch, caracterizado pela organização, integração, equilíbrio e preservação de energia do ambiente.





“A sintropia me abraçou e transformou a minha perspectiva de vida. Entendi que minha função no sistema é também comunicar por meio do encantamento. Me dedico há mais de 15 anos à agricultura agroecológica, bioconstrução e espiritualidade, facetas que temperam a proposta do EP e dialogam diretamente com os desafios destes tempos de crises climáticas, políticas e sociais, mas que são, ao mesmo tempo, temáticas atemporais”, ela afirma.





O registro traz as canções “Terra boa”, “Água sagrada”, “Canto dos povos”, “Sou semente” e “Brilha e brilha”. Esta última ganhou videoclipe na sexta-feira (3/6), disponibilizado no YouTube da artista e dirigido por Jahi Armani.

CONCERTO

A agenda da Semana do Meio Ambiente continua no domingo (5/6), com o concerto da Orquestra de Câmara Inhotim, que apresentará a peça “Os jardins de Inhotim”, do compositor Jônatas Reis.





A apresentação da orquestra no Viveiro Educador, às 15h30, vai contar com o violonista Celso Faria e terá a regência do maestro César Timóteo.





LUZMILLA LUZ

Show “Sintrópica”. Neste sábado (4/6), às 15h30, no Instituto Inhotim, em Brumadinho. O espaço funciona de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Ingressos: R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia), adquiridos no site Sympla