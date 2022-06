Zé Ramalho traz 'Show de sucessos' a BH

Zé Ramalho promete disco novo para o segundo semestre deste ano (foto: Léo Aversa/divulgação)

Dono de canções icônicas como “Avohai”, “Admirável gado novo”, “Chão de giz”, “Beira-mar”, “Sinônimos”, “Mistérios da meia-noite” e “Entre a serpente e a estrela”, Zé Ramalho está de volta com o “Show de sucessos”, turnê que será apresentada neste sábado (4/6), às 22h, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira).



Dono de canções icônicas como “Avohai”, “Admirável gado novo”, “Chão de giz”, “Beira-mar”, “Sinônimos”, “Mistérios da meia-noite” e “Entre a serpente e a estrela”, Zé Ramalho está de volta com o “Show de sucessos”, turnê que será apresentada neste sábado (4/6), às 22h, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira).Ingressos, que variam de R$ 170 (inteira) a R$ 900 (mesa fechada com quatro entradas), estão à venda pelo www.ticketsforfun.com.br e ou na bilheteria do Shopping 5ª Avenida – Loja 15C (Rua Alagoas, 1.314 – Savassi). Os bilhetes adquiridos para show no KM Vantagens, que estava previsto para 25 de abril de 2020 e foi cancelado devido à pandemia, são válidos para a apresentação desta noite.

Com sua veia poética aflorada, o cantor e compositor declarou que pretende lançar no segundo semestre deste ano o álbum “Ateu psicodélico”, com 13 canções inéditas, disco “divertido” e “filosófico”, que segue uma linha fantasiosa, surreal como a maioria de suas composições.

Além de seus hits, no show de hoje o artista faz releituras de Raul Seixas (“Medo da chuva”) e de Gonzaguinha (“Tá tudo mudando”, versão de Bob Dylan). Como sempre, a apresentação reunirá mistura de ritmos, como blues, folk, rock e a brasilidade, ao traçar uma ponte que une de Bob Dylan e Beatles a Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga.