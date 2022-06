Tuca Oliveira transforma fãs em parceiros e lança ''Esse momento'' em BH

Tuca Oliveira planeja levar nova turnê a 10 capitais e também ao interior. Este mês, ele se apresenta no festival de Alpinópolis, no Sul de Minas (foto: acervo )

Mineiro de Muzambinho e radicado no Rio de Janeiro, o cantor, compositor e instrumentista Tuca Oliveira volta a Belo Horizonte, neste sábado (4/6), para apresentar o show "Esse momento", na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes.





O repertório reúne canções dos discos “As flores do começo” (2018) e “Esse momento”, que ele está lançando agora. “Eu, você e as estrelas”, “No mesmo tom”, “Fotos em cartões”, “Com você” e “Zamira” estão no repertório.

AVÓ O compositor diz que os maiores parceiros dele não são músicos, mas as pessoas que compartilham suas canções. “Uma curiosidade interessante é que 'Zamira', que escrevi para minha avó, e a autobiográfica 'Eu sou do interior' entraram no disco muito por causa dos pedidos das pessoas. Até então, só havia gravações caseiras delas”, conta.









Após BH, ele segue para Manaus e volta ao interior de Minas para participar do Festival Cantos da Mineiridade, em Alpinópolis, no Sul do Estado.





“É o primeiro festival da cidade, promovido pela Secretaria de Cultura local. Vou fazer show com banda. No Rio de Janeiro, vou me apresentar em julho”, adianta. O plano dele é cantar em 10 capitais.





A apresentação deste sábado terá o formato voz, violão e piano. “Em Fortaleza e São Paulo, contei com dois músicos me acompanhando. Isso depende de cada cidade”, comenta, explicando que a maioria de suas apresentações é intimista.



Veja o clipe de 'Zamira':

Cada show de Tuca tem repertório diferente. Em São Paulo, por exemplo, ele tocou “Quem sabe isso quer dizer amor”, sucesso de Milton Nascimento. “Em Fortaleza, foi muito legal, porque fiz uma do Belchior, 'A palo seco', e ia até fazer algumas releituras. Porém, o público começou a pedir músicas minhas que nem estavam no repertório. Acabei tocando as autorais.”





Quando se apresenta no Sul de Minas Gerais, ele apresenta a autobiográfica “Eu sou do interior”. Mas revela, orgulhoso, que foi muito aplaudido pelos cearenses quando cantou essa música em Fortaleza.





Em sua segunda turnê nacional, Tuca comemora os 44 mil seguidores no Instagram. “Sigo caminhando devagar, acho legal o público que vai ao show vibrar junto comigo e compartilhar.”



NOVO CLIPE Na próxima terça-feira (7/6), ele lança o clipe de “Esse momento”. Já fez vídeos para “Com você”, “Zamira” e “Amor e paz”. Essa última música tem a participação especial de Paulo Novaes, cantor e compositor paulista. Em 2021, ele ganhou o Grammy Latino com “Lisboa”, gravada por Anavitória e Lenine, na categoria melhor canção em língua portuguesa.





Tuca, de 30 anos, iniciou a carreira artística aos 6, em Muzambinho, como o cantor mirim Juninho da Sanfona. Diz que na adolescência passou a fazer “música de gente grande”, influenciado por Queen, Beatles, Clube da Esquina, 14 Bis, Nando Reis, Moska e Ivan Lins, entre outros.





“ESSE MOMENTO”

Show de Tuca Oliveira. Neste sábado (4/6), às 20h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)