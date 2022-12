Mostra de Natal tem monstros de 'Gremlins' e violência de 'Duro de matar'

Monstros da franquia "Gremlins" voltam à telona nesta terça (foto: FCS/divulgação)

O Cine Humberto Mauro realiza a "Mostra especial de Natal", apostando no charme da telona para exibir filmes tradicionais desta época do ano. Estarão em cartaz as franquias "Gremlins" (1984-1990) e "Esqueceram de mim" (1990-2021).









Se “Esqueceram de mim” traz visão mais tradicional do Natal, “Gremlins”, cheio de monstrinhos, se afasta um pouco dessa perspectiva, misturando o fantástico e o macabro.





Com direito a sessão comentada pelo crítico Renan Eduardo, vai passar também “Duro de matar” (1988), filme de ação cuja trama ocorre no período natalino.





Renan Eduardo diz que “mistura muito bacana” explica a seleção deste longa, por sinal bastante violento, para a mostra de Natal.





“O filme tem subtexto muito interessante que diz dos Estados Unidos no final dos anos 1980, período pós-guerra do Vietnã e seu fracasso. O cinema pré-'Duro de matar', de ação principalmente, tinha relação propagandista muito explícita do Rambo, do Schwarzenegger, dos fortões. Depois do fracasso da guerra, o jogo se inverte. Não é mais o americano invadindo outros países, é a ameaça externa que vem para os Estados Unidos, ameaçando os valores tradicionais da família americana.”





Renan Eduardo vai participar da sessão comentada de “Duro de matar” na quarta-feira (21/12), às 17h30.





MOSTRA ESPECIAL DE NATAL

Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. Nesta terça (20/12): às 16h, “Gremlins” (1984); às 18h, “Gremlins 2: A nova geração” (1990); às 20h, “Esqueceram de mim” (1990). Quarta (21/12): às 15h, “Esqueceram de mim 2 – Perdido em Nova York” (1992); e às 17h30, “Duro de matar” (1988), sessão comentada por Renan Eduardo. A mostra vai até sexta-feira (23/12). Programação completa: www.fcs.mg.gov.br









