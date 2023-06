Arquiteto Joel Campolina lança livro sobre sua trajetória

677

Joel Campolina assinou os projetos dos edifícios Serramares, Castelo e Contorno, edificações marcantes de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) 'A edificação é coisa viva que envelhece, e, de certa forma, é imperfeita. Afinal, quando entram no domínio de seus usuários, elas vão sofrendo as caracterizações próprias de cada um deles' Joel Campolina, arquiteto



Resumir 40 anos de atividade profissional em um único livro foi uma das tarefas mais trabalhosas que o arquiteto Joel Campolina cumpriu. Nem mesmo o projeto do Edifício Serramares, uma de suas principais obras e a que mais repercutiu nas escolas de arquitetura de Belo Horizonte, deu tanto trabalho quanto “Traduzir-se: Pensamentos, propostas, projetos e obras”, que será lançado neste sábado (3/6), na Livraria da Rua. Resumir 40 anos de atividade profissional em um único livro foi uma das tarefas mais trabalhosas que o arquiteto Joel Campolina cumpriu. Nem mesmo o projeto do Edifício Serramares, uma de suas principais obras e a que mais repercutiu nas escolas de arquitetura de Belo Horizonte, deu tanto trabalho quanto “Traduzir-se: Pensamentos, propostas, projetos e obras”, que será lançado neste sábado (3/6), na Livraria da Rua.









Professor emérito do curso de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e um dos fundadores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG), Campolina também se dedicou por muito tempo ao trabalho no escritório, de onde saíram projetos importantes para BH, como o Serramares e os edifícios Castelo e Contorno (antiga sede da Rede Minas).

“Esse resgate considera as edificações como coisa viva que envelhece, e, de certa forma, é imperfeita. Afinal, quando entram no domínio de seus usuários, elas vão sofrendo as caracterizações próprias de cada um deles”, ressalta.





A perspectiva de enxergar a arquitetura como elemento vivo, sujeita ao passar do tempo, fica em evidência na publicação. “A arquitetura não é uma coisa estática que você faz e fica lá intocada. Até acontece com algumas obras públicas, que têm certa proteção. Mas, no fluxo normal das coisas cotidianas, os edifícios sofrem o processo de adaptação e envelhecem. Podem envelhecer bem ou mal, mas envelhecem”, diz.





Parafraseando o filósofo e poeta francês Paul Valéry (1871-1945), Campolina defende que os arquitetos têm a função de equilibrar a ação e a reflexão por meio de seus projetos. E afirma que é importante, embora não seja essencial ou mesmo primordial, construir uma espécie de identidade própria em cada obra.

Joel Campolina chegou perto de assumir a presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), em 2012. O órgão é vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.





Convidado pelo secretário Leônidas Oliveira, demonstrou interesse em aceitar o cargo, mas, antes mesmo de sua confirmação, foi surpreendido com a informação de que havia sido nomeado para a presidência do órgão. Joel foi a público dizer que recusava o cargo, porque preferia continuar com seu trabalho no escritório.





