Imagens históricas: conjunto arquitetônico da Pampulha faz 80 anos

No início dos anos 1950, era comum passeios de barco pela Lagoa da Pampulha, nas proximidades da Igreja de São Francisco de Assis (foto: Luciano Carneiro/O Cruzeiro/Arquivo EM)



História, cultura, natureza, arte, espiritualidade e arquitetura, entre tantos outros elementos essenciais à vida, se completam e comungam, ao longo do tempo, no Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Reconhecido há sete anos como Patrimônio Mundial, os monumentos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), à beira da Lagoa da Pampulha, chegam aos 80 anos com uma programação especial que começa na terça-feira.