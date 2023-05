Livro de Ana Elisa Ribeiro brinca com os sotaques da língua portuguesa

A linguista e escritora Ana Elisa Ribeiro reúne em livro textos que publicou na revista Pessoa (foto: Acervo pessoal)

A inspiração veio de uma das várias frases (célebres) de Fernando Pessoa: "Ortografia também é gente". Com este título, a escritora, professora e pesquisadora Ana Elisa Ribeiro publicou durante cinco anos crônicas mensais na revista Pessoa, voltada para os países de língua portuguesa.









“São textos com humor, leves, pensando na diversidade (da língua)”, afirma Ana Elisa, que é linguista de formação.





É só passar os olhos nos títulos de algumas crônicas para entender quão acessível é a proposta: “Apaixonados por regência”, “Esta palavra não existe” e “Como você corrige os outros?”.



'Brinquei com outros falares, comentando coisas da África e de Portugal que não seriam usadas aqui' Ana Elisa Ribeiro, linguista e escritora





Longe da prisão da gramática Com liberdade total – a ideia da editora da revista, Mirna Queiroz, era justamente fugir das regras gramaticais –, Ana Elisa Ribeiro escreveu sobre tudo. “Desde coisas mais pontuais, literalmente, como quando falei de vírgulas, até coisas mais gerais, como sotaques”, explica.





Os textos, obviamente, respeitam a diversidade da língua. “Eu, inclusive, brincava com isso. Quando escrevia 'Oh, pá', falava: 'Isto é para Portugal'. Brinquei com outros falares, comentando coisas da África e de Portugal que não seriam usadas aqui”, comenta ela.





“Nossa língua & outras encrencas” é a quarta compilação de crônicas de Ana Elisa. As três anteriores reuniram textos que escreveu para o Digestivo Cultural, durante duas décadas.





“Gosto de parar em datas redondas. Quando completei cinco anos na Pessoa, pedi para parar, pois estava esse tempo escrevendo sobre um mesmo assunto”, comenta Ana Elisa, atualmente cronista do jornal Rascunho e do blog da editora Relicário.





“Escrevo sobre o que eu quiser. Mês passado, no Rascunho, foi sobre violência nas escolas; neste, sobre uma traça que comeu a minha roupa.”

Ana Elisa já perdeu a conta de quantos livros publicou – a certeza é só de que foram mais de 30. Professora do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-MG) e pesquisadora de tecnologia, lançou também volumes de contos, poesia e infantojuvenis.





No ano passado, ela venceu o Prêmio Jabuti na categoria Livro juvenil por “Romieta e Julieu – Tecnotragédia amorosa”, que coloca os clássicos personagens shakespearianos no mundo digital.





Em breve, vai lançar pela Yellowfante, selo infantil da Autêntica, novo título sobre uma princesa moderna.

(foto: Reprodução) "NOSSA LÍNGUA & OUTRAS ENCRENCAS – CRÔNICAS"

• De Ana Elisa Ribeiro

• Parábola Editorial

• 240 páginas

• R$ 49,90

• Lançamento neste sábado (13/5), a partir das 14h, na Quixote, Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi.