Lollapalooza Brasil bate recorde de público na 10ª edição; veja como foi

Lollapalooza Brasil 2023 bateu recorde de público (foto: Divulgação) Nesse último fim de semana - sexta (24), sábado (25) e domingo (26) -, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi dominado por amantes da música em seu mais diverso estilo no Lollapalooza Brasil 2023. A 10ª edição do festival entra para a história com um recorde de público: ao todo, 302.600 pessoas passaram pelo evento para assistir as mais de 80 atrações.





Agora é possível dizer que esta vontade se tornou uma realidade e ganhou uma proporção ainda maior: 103.350 pessoas estiveram no evento dia 24 de março, outras 98.500 no dia 25 de março e mais 100.750 no dia 26 de março, de acordo com a organização do festival.

Billie Eilish e Lil Nas X

Foram mais de 80 atrações que passaram pelos palcos Budweiser, Adidas, Chevrolet e Perry’s by Johnnie Walker Blonde, com shows que entraram para a sua história. Logo no primeiro dia, sexta-feira (24/3), o público enfrentou um calor com temperaturas acima dos 30°C para assistir os shows nacionais, como do duo Anavitória - estreante no evento.





À noite, dois headliners marcaram o evento: Lil Nas X convidou Pabllo Vittar para uma participação na música “Batty Boy”, que ainda não foi oficialmente lançada.

Enquanto isso, na mesma noite, Billie Eilish bateu o recorde de público com mais de 103.350 mil pessoas assistindo ao seu show no palco Budweiser".





Este ano, Eilish - que estreou em solo brasileiro - contou com uma nova estrutura no palco Budweiser com passarela e colocou milhares de fãs para cantar “Happier than ever”, “Bad guy” e vários outros hits que mostram como ela se tornou a pessoa mais jovem da história a ganhar tríplice coroa – como são chamados os vencedores de ao menos um Grammy, Oscar e Globo de Ouro -, aos 20 anos.

Twenty One Pilots

Apesar disso, o show substituto de Twenty One Pilots não deixou a desejar: a apresentação teve desde “All the Small Things”, de Blink-182, até mesmo "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, e "Baile de Favela", de MC João.





Fora a entrega no palco ao escalar as grandes estruturas de som e realizar uma parte do show literalmente em cima do público - durante a performance de "Ride", Tyler Joseph e Josh Dun subiram em uma plataforma que foi carregada pelas próprias pessoas da audiência.

Cancelamento

Para o último dia do festival, o público se surpreendeu com o comunicado do evento que o headliner do dia, Drake, havia cancelado o show de última hora . Por isso, o Lollapalooza convocou o DJ norte americano Skrillex para o line-up, que aproveitou o telão já montado para a apresentação do rapper e levou muita pirotecnia para fechar a festa. Ele transformou o LollaBR em uma balada e ainda recebeu Ludmilla.

Antes dele, Rosalía se apresentou no palco Chevrolet e levou o título de headliner moral do dia. Uma das apresentações mais aguardadas do evento, a "Motomami" se tornou protagonista com um show que não precisou de muito para conquistar o público - bastou o carisma da espanhola combinado com dançarinos e seus grandes hits, como “Saoko”. Ela também se arriscou no português: “Amo baile funk, amo bossa nova e amo o Brasil. Muito obrigada por me darem tanta energia com a sua música”.

Um dos momentos do show que viralizou nas redes sociais foi quando a cantora desceu do palco para se aproximar do público e dividiu o microfone com nada mais nada menos que Gloria Groove.