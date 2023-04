Programa da Vila Sésamo estimula reflexões das crianças sobre o mundo

A atriz Mafalda Pequenino e bonecos enviam mensagens antirracismo na série ''Árvore dos sonhos'' (foto: Vila Sésamo/divulgação)





Desde 2015, o projeto sociocultural Sonhar, Planejar, Alcançar possibilita que famílias de Belo Horizonte tenham acesso a metodologias e ferramentas para fomentar os sonhos de suas crianças. Parceria da instituição Vila Sésamo com a Fundação MetLife, a terceira fase do programa vai contemplar, este ano, temáticas ligadas às comunidades afro-brasileiras e indígenas.









“A intenção é ajudar crianças pequenas e suas famílias a pensar sobre quem são, para onde querem ir e como se organizar para alcançar esses objetivos de vida”, afirma Julia Tomchinsky, diretora de Educação e Impacto Social para o Brasil da Vila Sésamo.

Cursos e game show

O programa oferece dinâmicas e oficinas, além de cursos de formação para profissionais da educação infantil. São disponibilizados conteúdos digitais no canal da Vila Sésamo no YouTube. A nova temporada contempla animações, game show, clipes, minidocumentários e projetos “faça você mesmo”.

Mulheres indígenas e afrodescendentes ganham destaque na agenda. Na minissérie “Árvore dos sonhos”, por exemplo, os personagens Bel e Grover conhecem as histórias das batalhadoras Carmen Silva, militante da luta por moradia em São Paulo; Dandara Elias, empreendedora negra; Vanda Witoto, profissional da saúde indígena; Eliete Paraguassu, deputada estadual baiana negra; Renata Codagan, professora, escritora e contadora de histórias; e Conceição Evaristo, escritora mineira e destaque da literatura afrobrasileira.

A escritora Conceição Evaristo ganhou episódio na minissérie 'Árvore dos sonhos' (foto: Vila Sésamo/divulgação)





Episódios de cerca de oito minutos são apresentados por Niara, papel da atriz Mafalda Pequenino, que trata de temas sob a perspectiva antirracista, reforçando informações sobre inclusão financeira e fortalecimento comunitário baseadas em histórias reais.





“Belo Horizonte é o município que mais se preocupou em criar uma articulação com a política pública”, afirma Julia Tomchinsky. “O projeto se expandiu e é desenvolvido em parceria com outros programas da prefeitura, temos uma experiência muito feliz com a cidade”, diz.

Minissérie chama a atenção para os saberes indígenas por meio de Vanda Witoto (foto: Vila Sésamo/divulgação )





As duas primeiras fases do Sonhar, Planejar e Alcançar, implantadas de 2015 a 2020, atenderam comunidades do México, Chile e Brasil. O programa alcançou 150 mil famílias por meio de escolas e espaços comunitários.





Este ano, a expectativa é alcançar diretamente 500 escolas públicas, 4 mil profissionais da educação infantil, 75 mil crianças e suas famílias em Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador.





A Sesame Workshop/Vila Sésamo é uma organização internacional sem fins lucrativos que atua em duas frentes: elaboração de conteúdo destinado à grande mídia, como o programa de TV “Vila Sésamo”, cuja primeira versão estreou em 1972 no Brasil, e ações voltadas para crianças e famílias carentes.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria